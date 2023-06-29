«Милан» после трансферов Лофтус-Чика, Ромеро и Спортьелло подпишет еще пятерых – 2 хавбеков, правого вингера, «десятку» и форварда

«Милан» намерен подписать еще пятерых игроков.

«Россонери» планируют пополниться двумя хавбеками, правым вингером, футболистом на позицию «десятки» и форвардом, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее « » бесплатно заполучил вратаря «Аталанты» .

Также клуб уже фактически подписал полузащитников («Челси») и («Лацио»).