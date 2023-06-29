«Милан» после трансферов Лофтус-Чика, Ромеро и Спортьелло подпишет еще пятерых – 2 хавбеков, правого вингера, «десятку» и форварда

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Марко Спортьелло Рубен Лофтус-Чик Лука Ромеро Футбол

«Милан» намерен подписать еще пятерых игроков.

«Россонери» планируют пополниться двумя хавбеками, правым вингером, футболистом на позицию «десятки» и форвардом, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее «Милан» бесплатно заполучил вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло.

Также клуб уже фактически подписал полузащитников Рубена Лофтус-Чика («Челси») и Луку Ромеро («Лацио»).

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15 комментариев

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ya_za_ac_milan
Если судить по последним трансферным слухам то это будет-
1) Камада на поз десятки своб агентом
2) Муса и Реиндерс 2 игрока в полузащиту
3) Мората нападающий
4) Пулишич или Адама Траоре. На счёт правого вингера что тот и другой имеют огромный потенциал, универсальны, играют на обоих флангах и могут выстрелить- лучше брать сразу обоих.
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Нголо Щербатски
Десятка-Камада, правый вингер-жаль не Чукву из за ЕС скорее всего продлят Сникерса на 10 лет, форвард-Мората🤡, хавбеки-Закария,Чемберлен. Максимум Милана, Кардинале будет еще продавать ведущих игроков
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Kahn01
Ответ ya_za_ac_milan
Если судить по последним трансферным слухам то это будет- 1) Камада на поз десятки своб агентом 2) Муса и Реиндерс 2 игрока в полузащиту 3) Мората нападающий 4) Пулишич или Адама Траоре. На счёт правого вингера что тот и другой имеют огромный потенциал, универсальны, играют на обоих флангах и могут выстрелить- лучше брать сразу обоих.
Применимо ли слово потенциал для игроков 27+?
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MonkeyMeister
Ну и мусор они берут, конечно.
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Fark
покупаем целый "пучок" зелени
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Е.Р.
С продажи Тонального бюджет должен быть лямов 130.
Так-то можно развернуться.
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ТТД Бубнова
И все 5 из Челси
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Ashan Sorokin
Ещё бы звезду купить какую нибудь из псж из Бразилии
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Mega• Battman
Ответ Нголо Щербатски
Десятка-Камада, правый вингер-жаль не Чукву из за ЕС скорее всего продлят Сникерса на 10 лет, форвард-Мората🤡, хавбеки-Закария,Чемберлен. Максимум Милана, Кардинале будет еще продавать ведущих игроков
а лучше Так: форвард Икарди, правой вингер Адама Траоре вроде его одобрил пиоли., десятка хорошо подошел бы Берарди, вместо тонали можно и Паредеса взять,
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Ilya_Panchenko
Ответ ya_za_ac_milan
Если судить по последним трансферным слухам то это будет- 1) Камада на поз десятки своб агентом 2) Муса и Реиндерс 2 игрока в полузащиту 3) Мората нападающий 4) Пулишич или Адама Траоре. На счёт правого вингера что тот и другой имеют огромный потенциал, универсальны, играют на обоих флангах и могут выстрелить- лучше брать сразу обоих.
Обоих можно взять, если удастся избавиться от хотя бы двоих и троицы Мессиас, Салемакерс И ребич
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Плакса Джон ушел налево
Ответ Kahn01
Применимо ли слово потенциал для игроков 27+?
Для Милана, конечно
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Marcus-light
Ответ ya_za_ac_milan
Если судить по последним трансферным слухам то это будет- 1) Камада на поз десятки своб агентом 2) Муса и Реиндерс 2 игрока в полузащиту 3) Мората нападающий 4) Пулишич или Адама Траоре. На счёт правого вингера что тот и другой имеют огромный потенциал, универсальны, играют на обоих флангах и могут выстрелить- лучше брать сразу обоих.
Классика от Газидиса. Он ещё в клубе?
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