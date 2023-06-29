«Милан» после трансферов Лофтус-Чика, Ромеро и Спортьелло подпишет еще пятерых – 2 хавбеков, правого вингера, «десятку» и форварда
«Милан» намерен подписать еще пятерых игроков.
«Россонери» планируют пополниться двумя хавбеками, правым вингером, футболистом на позицию «десятки» и форвардом, сообщает журналист Николо Скира.
Ранее «Милан» бесплатно заполучил вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло.
Также клуб уже фактически подписал полузащитников Рубена Лофтус-Чика («Челси») и Луку Ромеро («Лацио»).
1) Камада на поз десятки своб агентом
2) Муса и Реиндерс 2 игрока в полузащиту
3) Мората нападающий
4) Пулишич или Адама Траоре. На счёт правого вингера что тот и другой имеют огромный потенциал, универсальны, играют на обоих флангах и могут выстрелить- лучше брать сразу обоих.
Так-то можно развернуться.