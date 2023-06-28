«Милан» может подписать Адама Траоре – он уходит из «Вулвс» бесплатно. Пиоли одобрил трансфер

Теги Рома Милан Стефано Пиоли премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Вулверхэмптон Жорже Мендеш Адама Траоре агенты Футбол

«Милану» интересен вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «россонери» контактировали с агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы футболиста. Контракт Траоре с «Вулвс» рассчитан до 30 июня.

Возможный переход испанца одобрил Стефано Пиоли. Тренер «Милана» считает его хорошей альтернативой имеющимся в команде фланговым игрокам. Итальянский клуб оценивает возможность подписания Адама.

В игроке также заинтересована «Рома», но «Милан» лидирует в борьбе: при желании «россонери» без проблем закроют сделку.

В минувшем сезоне правый вингер забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 40 матчах за «Вулвс» в АПЛ и национальных кубках.

Полная статистика 27-летнего футболиста доступна здесь.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bolvan
В последний сезон он сдал
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Адама добавит мощность в атаку Милана. В Барсе не затерялся, динамика была положительной.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eziiko
За бесплатно очень хороший трансфер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BURNA21
Адама игрок толковый надеюсь всё сложится
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КЕТЧУПОЛИТАНО
Спойлер: В последний момент ему наберет Маротта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ёшимин Бональдо
Пиоли не дурак) чует выгодные сделки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
super
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dvin
Производители масла потирают руки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сахарный ватник
Вот только этого перекачанного бегунка там не хватало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий