«Милану» интересен вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «россонери» контактировали с агентом , который представляет интересы футболиста. Контракт Траоре с «Вулвс» рассчитан до 30 июня.

Возможный переход испанца одобрил . Тренер « » считает его хорошей альтернативой имеющимся в команде фланговым игрокам. Итальянский клуб оценивает возможность подписания .

В игроке также заинтересована « », но «Милан» лидирует в борьбе: при желании «россонери» без проблем закроют сделку.

В минувшем сезоне правый вингер забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 40 матчах за «Вулвс» в АПЛ и национальных кубках.

Полная статистика 27-летнего футболиста доступна здесь.