«Милан» может подписать Адама Траоре – он уходит из «Вулвс» бесплатно. Пиоли одобрил трансфер
«Милану» интересен вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «россонери» контактировали с агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы футболиста. Контракт Траоре с «Вулвс» рассчитан до 30 июня.
Возможный переход испанца одобрил Стефано Пиоли. Тренер «Милана» считает его хорошей альтернативой имеющимся в команде фланговым игрокам. Итальянский клуб оценивает возможность подписания Адама.
В игроке также заинтересована «Рома», но «Милан» лидирует в борьбе: при желании «россонери» без проблем закроют сделку.
В минувшем сезоне правый вингер забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 40 матчах за «Вулвс» в АПЛ и национальных кубках.
Полная статистика 27-летнего футболиста доступна здесь.
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