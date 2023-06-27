Диего Милито: «Интер» заслуживал большего против «Ман Сити» в финале ЛЧ. Предельно равный матч»
Диего Милито похвалил «Интер» за матч против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.
Команда тренера Симоне Индзаги уступила со счетом 0:1.
«Думаю, что матч был предельно равным. «Интер» прошел великолепный путь в Лиге чемпионов.
Они заслужили выход в финал и, на мой взгляд, заслуживали даже большего в финале. «Интер» провел отличный матч. Но, к сожалению, в футболе бывает во так.
«Манчестер Сити» забил гол и, к сожалению, «Интер» не смог привезти кубок домой.
Но думаю, что их путешествие в турнире был экстраординарным», – сказал бывший нападающий миланского клуба Диего Милито.
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Если бы не удачная сетка, Интер мог попасть на условный Реал или Ливерпуль в плей-офф.
Конкретно в финале Сити был на голову сильнее ровно до замены Де Брюйне. Полностью контролировали игру. Если бы не травма, матч получился бы более односторонним.
Поэтому говорят история не терпит сослагательного наклонения.
Там много вероятных сценариев.
Но есть неоспоримое утверждение, в финалах ЛЧ везет сильнейшим. Как Реалу в прошлом финале
а ведь уже тогда Барса выиграла бы 3 кубка ЛЧ подряд.
Сити сильнее, надо это признать.