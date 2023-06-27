Диего Милито: «Интер» заслуживал большего против «Ман Сити» в финале ЛЧ. Предельно равный матч»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Диего Милито серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Диего Милито похвалил «Интер» за матч против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Команда тренера Симоне Индзаги уступила со счетом 0:1.

«Думаю, что матч был предельно равным. «Интер» прошел великолепный путь в Лиге чемпионов.

Они заслужили выход в финал и, на мой взгляд, заслуживали даже большего в финале. «Интер» провел отличный матч. Но, к сожалению, в футболе бывает во так.

«Манчестер Сити» забил гол и, к сожалению, «Интер» не смог привезти кубок домой.

Но думаю, что их путешествие в турнире был экстраординарным», – сказал бывший нападающий миланского клуба Диего Милито.

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Милито случайно не внебрачный сын Сильвестра Сталлоне, уж больно внешне похож на него :)
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
Ответ Рэд Уайт
он копия Франческоли,а не Сталлоне
это жесть, и правда 1 в 1) не знал)
https://i.pinimg.com/originals/4d/49/f3/4d49f37913ee2844d62ab68167b99d50.jpg
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
войд
Ответ Donald Subanov
Интер получил то, что заслужил. Сити сильнее, надо это признать.
Конкретно в финале Сити не был сильнее Интера,если б у итальянцев играл топ нап,то бритов до сих пор называли ’0лчные’)
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
Ответ Los Galácticos
Милито случайно не внебрачный сын Сильвестра Сталлоне, уж больно внешне похож на него :)
он копия Франческоли,а не Сталлоне
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Никулин
Ответ llolishe
Реал-Милан покруче финал был бы Коррупция решает в наше время
Причем тут коррупция? Интер в обоих матчах сильнее Милана на голову был
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Чупалаев
топового тебя не хватало место Мартинеса
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диванный Эксперт и Аналитик
Ответ Los Galácticos
Милито случайно не внебрачный сын Сильвестра Сталлоне, уж больно внешне похож на него :)
он мне слегка Бенито Муссолинского напоминает :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азамат Кабертай
Ответ Магомед Чупалаев
топового тебя не хватало место Мартинеса
Лукаку*
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mansur_axe
Сити тоже много раз заслуживал большего, но это футбол и по другому никак. Интеру и так повезло с сеткой, грех жаловаться.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald Subanov
Ответ войд
Конкретно в финале Сити не был сильнее Интера,если б у итальянцев играл топ нап,то бритов до сих пор называли ’0лчные’)
Если бы не судейство, то Интер даже из группы не вышел бы. Поставь пенку за игру рукой Думфриса в домашнем матче против Барсы.

Если бы не удачная сетка, Интер мог попасть на условный Реал или Ливерпуль в плей-офф.

Конкретно в финале Сити был на голову сильнее ровно до замены Де Брюйне. Полностью контролировали игру. Если бы не травма, матч получился бы более односторонним.

Поэтому говорят история не терпит сослагательного наклонения.
Там много вероятных сценариев.
Но есть неоспоримое утверждение, в финалах ЛЧ везет сильнейшим. Как Реалу в прошлом финале
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ sC@ryCloW!
все помним как Милито из оффсайда забил Барселоне в 2010.
А помнишь, как Пике забил «Интеру» также из офсайда?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sC@ryCloW!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ JENNINGS
А помнишь, как Пике забил «Интеру» также из офсайда?
если честно нет,напомни если не сложно,к тому же вроде не засчитали чистый гол Бояна после ПРИЖАТОЙ руки Туре вроде,мда.
а ведь уже тогда Барса выиграла бы 3 кубка ЛЧ подряд.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ llolishe
Благодари швейцарский суд что Сити два финала ЛЧ играл
Как дела бестребловик? А суд да, честный, благодарю.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eshen Kerimov
Ответ Donald Subanov
Интер получил то, что заслужил. Сити сильнее, надо это признать.
Loshap xan
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
паяльная лампа
Ответ войд
Конкретно в финале Сити не был сильнее Интера,если б у итальянцев играл топ нап,то бритов до сих пор называли ’0лчные’)
если бы, если бы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anar Ali
Блйаа как же не успокоится эти интеристы, если учесть что путь интера и сити до финала, интеру ещё повезло что они прошли в финал так как если бы вместо Милана с ними играл бы Наполи то интер не увидел бы финала а щас так говорят как будто кубок они заслужили больше
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Благодари жеребьевку что вообще в финале сыграли
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald Subanov
Интер получил то, что заслужил.
Сити сильнее, надо это признать.
+12
-12
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Лукаку знает !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий