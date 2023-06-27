Диего Милито: «Интер» заслуживал большего против «Ман Сити» в финале ЛЧ. Предельно равный матч»

Диего Милито похвалил «Интер» за матч против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Команда тренера Симоне Индзаги уступила со счетом 0:1.

«Думаю, что матч был предельно равным. «Интер» прошел великолепный путь в .

Они заслужили выход в финал и, на мой взгляд, заслуживали даже большего в финале. «Интер» провел отличный матч. Но, к сожалению, в футболе бывает во так.

« » забил гол и, к сожалению, « » не смог привезти кубок домой.

Но думаю, что их путешествие в турнире был экстраординарным», – сказал бывший нападающий миланского клуба .