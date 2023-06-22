Если прямо сейчас посмотреть коэффициенты букмекеров на победу в предстоящем сезоне во всех пяти ведущих европейских футбольных чемпионатах, то Серия А получится самой непредсказуемой. По мнению букмекеров, сразу четыре команды претендуют на скудетто. Мало кто ожидал в прошлом сезоне, что преимущество «Наполи» будет столь большим, но следует учесть проблемы, с которыми столкнулись остальные лидеры. Вряд ли в предстоящем чемпионате мы увидим большие разрывы по набранным очкам. До старта нового сезона в Серии А остается менее двух месяцев, 20 августа пройдет первый тур, и уже можно оценить шансы команд на победу.

Группа лидеров

Начнем с чемпиона, у которого сразу после окончания сезона уже возникли сложности. Во-первых, было заранее известно, что команду покинет творец ее успеха главный тренер Лучано Спаллетти. У него случился конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Теперь команду возглавляет новый наставник Руди Гарсия, как получится при нем, пока неизвестно. Во-вторых, «Наполи» уже начинают покидать лидеры, первым уйдет Ким Мин Чжэ, на него претендуют несколько команд. Остается вопрос по поводу Виктора Осимхена. Точно останется Хвича Кварацхелия. В общем, в отношении «Наполи» пока вопросов больше чем ответов.

По многим котировкам у букмекеров лидирует «Интер». Первое место команде прогнозировали и в прошлом, и в позапрошлом сезонах, но Симоне Индзаги пока не может завоевать с командой скудетто. При этом состав у нерадзурри один из сильнейших в Италии, если не самый сильный. Главная проблема это долги команды, она вынуждена будет продавать игроков. Многое будет зависеть от работы спортивного директора Джузеппе Маротты, до сих пор он практически не делал ошибок в подписании новых игроков. Команду уже покинул Эдин Джеко, закончен контракт у Милана Шкриньяра, велик спрос на других лидеров команды. Но «Интер» точно будет одним из главных претендентов на победу.

«Ювентус» в прошлом сезоне захлестнули проблемы: случился скандал с махинациями на трансферном рынке, снятие десяти очков в чемпионате, уход с руководящих постов Павла Недведа и Андреа Аньелли. Все это только околофутбольные события, но хватало проблем и на футбольном поле. Многие игроки были травмированы и в оптимальном составе команды выступала считанные туры. «Ювентус» всегда на виду не только в Серии А, но и в Европе, поэтому в отношении этой команды в большей степени идет речь о приобретении игроков, нежели распродаже. Уже известно, что клуб может пополнить Тимоти Веа из «Лилля», ходят разговоры о возвращении в Италию Мауро Икарди и именно в стан бьянконери, привет «Интеру».

Экс-чемпион Италии «Милан» прошедший сезон вряд ли может занести себе в актив. О втором подряд скудетто можно было не мечтать уже в середине чемпионата, но в такой ситуации удалось сделать главное, войти в четверку лучших и получить место в Лиге Чемпионов. Россонери активно ведут себя на трансферном рынке. Команда, как и многие другие, не может похвастаться финансовой стабильностью и уже рассталась с одним из лидеров Сандро Тонали, который перешел в «Ньюкасл». Зато активно ведутся переговоры с «Челси» о приобретении Ромелу Лукаку, в случае их успеха будет большой привет «Интеру». Главное чего не хватило «Милану» в прошлом сезоне стабильности. Если она вернется, то команда может вновь стать первой.

Претенденты

Два римских клуба давно не выигрывали скудетто, но их смело можно было бы отнести и в группу лидеров. «Лацио» в минувшем сезоне занял второе место, но оно скорее условное, все-таки расстояние до первого оказалось очень большим, а «Интер» римляне опередили лишь на два очка. Вспоминаются успехи Маурицио Сарри в бытность тренером «Наполи», когда его команда совсем немного уступала многолетнему чемпиону «Ювентусу». Теперь уже тренер «Лацио» отстает от самих неаполитанцев. Как бы там ни было, римляне оказались самым стабильным клубом после чемпионов и слабее в новом сезоне точно не станут.

Что бы не говорили про Жозе Моуринью, при нем «Рома» с каждым годом хоть немного, но прогрессирует. Ходили разговоры о том, что «Особенный» может покинуть клуб, но пока этому нет никаких подтверждений. Команда тем временем усиливается. В первую очередь, оборонительные порядки. Речь идет о подписании защитника «Лидс Юнайтед» Расмуса Кристенсена и еще одного игрока обороны из франкфуртского «Айнтрахта» Эвана Ндика. Идут переговоры по поводу бразильского полузащитника Вендела из «Зенита». Так что «Рома» остается претендентом на титул.

«Аталанта» Джанпьеро Гасперини в последние годы несколько утратила лидирующие позиции, но нужно учесть, что клуб из Бергамо все-таки не обладает возможностями первых шести команд, о которых шла речь выше. Каждый год выдавать максимум и бороться за первое место «Аталанте» сложно, поэтому приходится продавать засветившихся игроков, покупать новых менее известных и снова развивать их, параллельно надеясь на хороший результат в чемпионате. Иногда нужно сделать паузу в один-два сезона, чтобы потом выстрелить вновь. Возможно, пауза уже прошла.

Менее очевидный претендент на скудетто «Фиорентина», но сила команды в ее тренере Винченцо Италиано, который смог по-новому раскрыть игроков. Представитель новой тренерской школы привил «фиалкам» смелый атакующий футбол при том, что скамейка у клуба самая короткая среди всех перечисленных команд. Главное, что игроки приняли идеи тренера и смогли измениться сами. Если брать исключительно цифры, то «Фиорентина» самая доминирующая команда Серии А в минувшем сезоне и вторая по контрпрессингу после «Наполи». Если удастся сохранить ключевых игроков, то очевидно «фиалки» смогут улучшить результат.

Середняки и аутсайдеры

«Торино» при Иване Юриче играет очень симпатично, показывая все тот же атакующий футбол. Если тренер задержится в команде, а руководство ему поможет с усилением нескольких позиций, то туринцы вполне способны побороться за места в еврокубках, но о чемпионстве речи пока быть не может. То же можно сказать о «Болонье», «Удинезе» и «Сассуоло», которые каждый год преподносят сюрпризы в отдельных матчах, отбирают очки у признанных лидеров, но с тем же успехом у них могут отобрать очки аутсайдеры. Поэтому эти команды, скорее всего, займут места с восьмое по двенадцатое.

Очень удивили в прошлом сезоне новичок «Монца», которая смогла прыгнуть выше головы, и «Салернитана», долгое время шедшая среди аутсайдеров, но в последней трети сыгравшая так, что не только выбралась со дна, но и задолго до финиша обезопасила себя от вылета. Все остальные команды, включая новичков Серии А «Фрозиноне», «Дженоа» и «Кальяри», вряд ли смогут стать возмутителями спокойствия и будут бороться за сохранение места в высшем футбольном дивизионе Италии.