Дата старта нового сезона Серии А 2023/2024 — когда начнется сезон в Чемпионате Италии по футболу 2023/24

Теги серия А Италия Футбол

Чемпионат Италии 2022–2023 года закончился триумфом «Наполи», и теперь южане попытаются отстоять свой титул. Сделать это будет непросто, поскольку в Серии А есть по крайней мере пять-шесть команд, которые будут стремиться занять первое место. Предстоящий сезон будет очень интригующим и конкурентным. Судя по активности команд на трансферном рынке, многие хотят подойти к старту со всеоружии. Тем более что до него остается не так много времени. Сезон 2023–2024 года в Серии А стартует 20 августа.

 

В чемпионате традиционно примут участие двадцать команд. Будет сыграно 38 туров, всего проведено 380 матчей. Календарь станет известен в июле, но он впервые за несколько последних лет войдет в нормальное русло. Нет никаких антиковидных ограничений, ну и больших турниров, подобному в Катаре в ноябре-декабре уже не будет. На протяжении всего сезона предусмотрено несколько пауз на матчи сборной страны, в конце декабря в чемпионате будет рождественский перерыв. Заключительный тур пройдет 26 мая 2024 года, все его матчи начнутся в одно время.

По итогам предыдущего первенства Серию А покинули «Специя», команда набрала одинаковое количество очков с «Эллас Вероной», но в дополнительном матче уступила 1 : 3. Двумя другими неудачниками стали «Кремонезе» и «Сампдория», которая покинула серию А после одиннадцати сезонов в ней. В высший итальянский футбольный дивизион из Серии Б вышли «Фрозиноне», «Дженоа» и «Кальяри», который выиграл серию плей-офф.

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