Рауль может возглавить «Хетафе», если Бордалас не продлит контракт

Теги Хетафе Рауль Ла Лига отставки Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Пепе Бордалас Футбол

Главный тренер «Реал Кастилья» Рауль может возглавить «Хетафе».

Вероятность этого возрастет, если Пепе Бордалас не захочет продлевать контракт с клубом, который он возглавил за 7 туров до финиша и спас от вылета из Ла Лиги, заняв 15-е место.

Президент «Хетафе» Анхель Торрес хочет, чтобы Бордалас остался, но тренер взял паузу, чтобы отдохнуть от напряженной концовки сезона и изучить другие предложения.

Что касается Рауля, то ожидается, что летом он покинет «Реал Кастилья». В первом полуфинале плей-офф 3-го дивизиона мадридцы проиграли «Барселоне Б» (2:4).

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6 комментариев

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Андрей Хенто
Неплохой вариант для старта взрослой тренерской карьеры. Давно уже пора уходить из Кастильи вне зависимости от результатов плэй-офф.
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pasmike
Пора уже тренировать команду посерьезнее, 46 уже Раулю.
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& Co1366
Будет Рауль Мадрид 2.0
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