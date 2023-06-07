Рауль может возглавить «Хетафе», если Бордалас не продлит контракт
Главный тренер «Реал Кастилья» Рауль может возглавить «Хетафе».
Вероятность этого возрастет, если Пепе Бордалас не захочет продлевать контракт с клубом, который он возглавил за 7 туров до финиша и спас от вылета из Ла Лиги, заняв 15-е место.
Президент «Хетафе» Анхель Торрес хочет, чтобы Бордалас остался, но тренер взял паузу, чтобы отдохнуть от напряженной концовки сезона и изучить другие предложения.
Что касается Рауля, то ожидается, что летом он покинет «Реал Кастилья». В первом полуфинале плей-офф 3-го дивизиона мадридцы проиграли «Барселоне Б» (2:4).
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
6 комментариев