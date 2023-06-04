«Барса» обыграла «Реал» (4:2) в молодежном класико в первом полуфинале плей-офф 3-го дивизиона

«Барселона» дома победила «Реал» в игре плей-офф молодежных составов.

Каталонский и мадридский клубы провели первый матч в рамках полуфинального раунда плей-офф в третьем испанском дивизионе.

«Барселона» дома одержала победу над «Реалом» со счетом 4:2. Два мяча в составе каталонцев забил Луисми Крус.

Победитель этой пары продолжит выступления в плей-офф и встретится в решающей серии с победителем пары «Сельта Б» и «Эльденсе».

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