«Барса» обыграла «Реал» (4:2) в молодежном класико в первом полуфинале плей-офф 3-го дивизиона

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Д3 Испания Барселона Б Реал Мадрид Кастилья Футбол

«Барселона» дома победила «Реал» в игре плей-офф молодежных составов.

Каталонский и мадридский клубы провели первый матч в рамках полуфинального раунда плей-офф в третьем испанском дивизионе.

«Барселона» дома одержала победу над «Реалом» со счетом 4:2. Два мяча в составе каталонцев забил Луисми Крус.

Победитель этой пары продолжит выступления в плей-офф и встретится в решающей серии с победителем пары «Сельта Б» и «Эльденсе».

Барселона Б – Реал Мадрид Б 4:2 (2:1, 2:1)
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Эстади Йохан Кройфф»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 13 Пас, 1:1 – 19 Риад, 2:1 – 43 Fernández Jaén, 2:2 – 68, пенальти Дотор, 3:2 – 76 Крус, 4:2 – 80 Крус.
Предупреждения:
Марвель (51), Моха (65), Карбонель (84), Пас (88), Рамон (90), Альваро (90), Blanco Gomez (90).

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
95-shishani-95
Надо дома 3:0 выиграть и всё! Успехов Реалу всех возрастов!
+17
-10
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очевидное невероятное
Традиция унижения реала продолжается
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Новость исключительно для срача. Как часто мы видим новости и ветки молодёжек «Реала» и «Барсы» с другими соперниками по турнирной таблице?!
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Все таки исторически сложилось так, что Барса хозяин мчк абсолютно на всех уровнях) это не может не радовать и надеюсь так будет еще долгие-долгие годы)
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flowhal
Курс 2 крутейших гола положил. Надеюсь, Хави возьмет его на предсезонку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ernandes777
Вперёд, Барселона! Победа будет за "сине-гранатовыми".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jedemdasseine
Заголовок исправьте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ya Tolik
Иметь Барсу Б во второй лиге может быть полезно, но только если подтягивать оттуда игроков и давать им шансы и время.
Сейчас в Барсе только и делают, что говорят о трансферах. Ни слова о воспитанниках, даже ни намёка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Ответ белошип
0:4 на тренировочном унитазе тоже заложено в днк кабинета?)
Сколько побед разгромных у Барселоны над Реалом??
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ flowhal
Курс 2 крутейших гола положил. Надеюсь, Хави возьмет его на предсезонку
Он уходит после этих матчей
Ему уже 22 и выкупать его не будут
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flowhal
Ответ Bazilic
Он уходит после этих матчей Ему уже 22 и выкупать его не будут
О как, не знал, спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Ya Tolik
Иметь Барсу Б во второй лиге может быть полезно, но только если подтягивать оттуда игроков и давать им шансы и время. Сейчас в Барсе только и делают, что говорят о трансферах. Ни слова о воспитанниках, даже ни намёка.
Это полезно в любом случае
Можно будет выгоднее продавать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий