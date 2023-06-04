«Барса» обыграла «Реал» (4:2) в молодежном класико в первом полуфинале плей-офф 3-го дивизиона
«Барселона» дома победила «Реал» в игре плей-офф молодежных составов.
Каталонский и мадридский клубы провели первый матч в рамках полуфинального раунда плей-офф в третьем испанском дивизионе.
«Барселона» дома одержала победу над «Реалом» со счетом 4:2. Два мяча в составе каталонцев забил Луисми Крус.
Победитель этой пары продолжит выступления в плей-офф и встретится в решающей серии с победителем пары «Сельта Б» и «Эльденсе».
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Эстади Йохан Кройфф»
- Голы:
- 0:1 – 13 Пас, 1:1 – 19 Риад, 2:1 – 43 Fernández Jaén, 2:2 – 68, пенальти Дотор, 3:2 – 76 Крус, 4:2 – 80 Крус.
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