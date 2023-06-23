Второй бомбардир «Зальцбурга» Адаму перешел во «Фрайбург». Нападающий забил 10 голов в 28 матчах

Джуниор Адаму перешел во «Фрайбург».

22-летний нападающий подписал соглашение с немецким клубом, перейдя из « ».

В прошедшем сезоне нигерийский форвард занял второе место в списке бомбардиров команды, забив 10 мячей в 28 матчах чемпионата Австрии. Больше него в команде забил Беньямин Шешко – 16 голов.

провел два сезона в составе «Зальцбурга», записав на свой счет 17 голов в 58 играх чемпионата.