Где смотреть новый сезон Бундеслиги 1 2023/2024 — способы как и где посмотреть Чемпионат Германии по футболу 23/24

Теги бундеслига Германия Футбол

Футбольный чемпионат Германии имеет много поклонников в России, и понятно почему. Несмотря на одиннадцать побед подряд мюнхенской «Баварии», минувший сезон был крайне интригующим, поскольку до последних минут заключительного тура было неясно, кто выиграет титул. Тоже, кстати, касается и матчей второй Бундеслиги. Может быть, немецкое первенство и не находится на первом месте по популярности в Европе, но привлекает к себе огромное внимание.

Сезон 2023-2024 года в Бундеслиге стартует, менее чем через месяц, 18 августа. В минувшем сезоне болельщики могли наблюдать за матчами на каналах спортивного холдинга «Матч ТВ». Если ничего не изменится, то и с просмотром поединков в новом сезоне проблем не будет. В нынешних условиях все равно приходится делать оговорки. Год назад Бундеслига уже грозила «Матч ТВ» отзывом лицензии, поскольку в России матчи транслировались без логотипа в цветах украинского флага. Инцидент, к счастью, был исчерпан. Однако на всякий случай нужно иметь в запасе другие варианты.

Спортивные соревнования всегда можно посмотреть на сайтах букмекерских контор. Для этого нужно выбрать букмекера из нашего списка, зарегистрироваться и сделать ставку. Но если вам важно качество телекартинки и звук, то лучшим вариантом просмотре будет установка IPTV, ранее мы подробно писали об этом. Проще подключить IPTV если у вас телевизор с функцией Smart TV, но даже если она отсутствует, то достаточно приобрести приставку и кабель hdmi, найти сервис и смотреть любые спортивные каналы со всего мира. В таком случае вопрос, где смотреть новый сезон Бундеслиги, отпадет сам собой.

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