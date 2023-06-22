Холанд закрыл рукой эмблему «МЮ» на футболке фаната на совместном фото: «Купи себе новую футболку!»
Эрлинг Холанд закрыл эмблему «МЮ» на футболке юного болельщика для совместного фото.
Форвард «Манчестер Сити» посетил норвежский клуб «Брюне», воспитанником академии которого он является. Во время визита к Холанду подошел мальчик, одетый в футболку «Манчестер Юнайтед», и попросил сделать совместную фотографию.
В момент съемки Холанд прикрыл ладонью эмблему «МЮ» на футболке болельщика и попросил сделать еще один кадр.
«Купи себе новую футболку!» – пошутил форвард «Манчестер Сити».
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