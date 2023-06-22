Холанд закрыл рукой эмблему «МЮ» на футболке фаната на совместном фото: «Купи себе новую футболку!»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Д2 Норвегия Брюне Эрлинг Холанд ахахаха Футбол

Эрлинг Холанд закрыл эмблему «МЮ» на футболке юного болельщика для совместного фото.

Форвард «Манчестер Сити» посетил норвежский клуб «Брюне», воспитанником академии которого он является. Во время визита к Холанду подошел мальчик, одетый в футболку «Манчестер Юнайтед», и попросил сделать совместную фотографию.

В момент съемки Холанд прикрыл ладонью эмблему «МЮ» на футболке болельщика и попросил сделать еще один кадр.

«Купи себе новую футболку!» – пошутил форвард «Манчестер Сити».

15 комментариев

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Sergey Kuznetsov
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Руньчик
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закрыл эмблему клуба у ребенка))
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ман сити фейк
Против дьявола оказывается Холанд
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rigobersong
Холанд молодец, не отказал пацану, к максимально красиво сделал!:))
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Pok_Toholo
Молодец, не дал опозориться пацану
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San Lorenso
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
И че?
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justbored
Ответ Grigoriy Kor
Меня скорее удивляет, что маленькие дети в Норвегии бегают в футболках МЮ, ведь еще до их рождения, уже лет 15, МЮ ничего особого не показывает. Старые грезы родителей? Тот же возродившийся при Клоппе Ливерпуль выглядит гораздо более серьезной структурой, чем легко вдохновляться детишкам.
Не все растут глорами.
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Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
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damondiamond
пхпхпх, пацан за МЮ топит, Холланду не очень понравилось)))
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Abdul Aziz
Из простой шутки сделали новость
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Shadow1882
Экзорцист!
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Lionel Andres Messi 10
«Съешь мои шорты!» – прозвучало в ответ.
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