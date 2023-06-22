Холанд закрыл рукой эмблему «МЮ» на футболке фаната на совместном фото: «Купи себе новую футболку!»

Эрлинг Холанд закрыл эмблему «МЮ» на футболке юного болельщика для совместного фото.

Форвард «Манчестер Сити» посетил норвежский клуб « », воспитанником академии которого он является. Во время визита к Холанду подошел мальчик, одетый в футболку « », и попросил сделать совместную фотографию.

В момент съемки прикрыл ладонью эмблему «МЮ» на футболке болельщика и попросил сделать еще один кадр.

«Купи себе новую футболку!» – пошутил форвард « ».