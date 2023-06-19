Новый сезон 2023-2024 годов в английской Премьер-лиге стартует 11 августа матчем новичка высшего дивизиона «Берли» против чемпиона страны «Манчестер Сити». Недостатка в прогнозах по поводу того, кто станет чемпионом нет уже сейчас. Многое будет зависеть от приобретения клубами тех или иных игроков. Трансферное окно уже открыто, но о громких сделках речи пока нет. Как всегда в межсезонье много слухов, но мы на будем обращать на них внимания и рассмотрим шансы команд на титул.

Группа лидеров

В первую очередь, речь идет о чемпионе Англии «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы настольно поразила всех своей игрой и уверенностью в минувшем сезоне, что теперь ей прочат четвертый титул подряд. Букмекерские конторы, судя по коэффициентам, уже сейчас готовы вручить «горожанам» трофей. Напомним, еще никому в истории АПЛ не удавалось выиграть чемпионат четыре раза подряд. Английская Премьер-лига очень конкурентна, многие команды уже в прошлом сезоне показали, что с «Манчестер Сити» можно играть и побеждать. Поэтому признаем, шансы «горожан» выглядят наиболее предпочтительными, но заранее отдавать преимущество команде не стоит. Свергнуть с трона ее захотят многие.

В первую очередь, конкуренцию составит лондонский «Арсенал». Микель Артета за короткое время построил отличную команду, и ей совсем немного не хватило сил, чтобы пройти ровно всю дистанцию чемпионата. Но сейчас наверняка будут сделаны выводы, и «канониры» постараются выступить более уверенно. Многое будет зависеть от трансферной кампании, в прошлое межсезонье она удалась. Посмотрим, как руководство справится сейчас.

Все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть. Речь о «Ливерпуле». Сезон для команды Юргена Клоппа можно было назвать абсолютно провальным, очень нестабильным и не похожим на мерсисайдцев последних лет, но тому была масса причин, о которых можно говорить много и долго. По крайней мере, финишировал «Ливерпуль» ударно, вошел в пятерку, на большее при огромной потере очков рассчитывать было нельзя. Цель на ближайший сезон — победа в Премьер-лиге. Команда уже точно усилится аргентинцем Алексисом Мак Алистером, будут и другие приобретения.

Первый сезон у Эрика тен Хага в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» ушел на адаптацию. Он получился неровным, были тому и внутренние причины. Но, во-первых, тренер доказал, что он может управлять командой и даже резать по-живому, свидетельством тому избавление команды от Криштиану Роналду. Во-вторых, привел манкунианцев к первому за последние десятилетие трофею, пусть это только Кубок Лиги, но до этого вообще было, как в домино, пусто-пусто. Был шанс завоевать Кубок Англии, но соседи оказались сильнее. Многое будет зависеть от смены владельца, ситуация нервирует, и чем быстрее все разрешится. тем с большим оптимизмом «красные дьяволы» смогут смотреть на новый сезон.

Претенденты

У «Ньюкасл Юнайтед» с владельцем второй год уже все в порядке, тут присутствуют огромные ближневосточные вложения. И если в позапрошлом сезоне команда смогла спастись от вылета, то в предыдущем заняла место в зоне Лиги Чемпионов. У «сорок» отличный и перспективный тренер Эдди Хау, команда хорошо сыграна, но как бы ее не накрыл синдром второго сезона. Так бывает с новичками, когда в первый год они выстреливают, а во второй не справляются с возросшими ожиданиями. «Ньюкасл» в этом плане относительный новичок, но все же. Здесь многое будет зависеть от трансферной кампании.

Вот кто удивил в прошлом сезоне со знаком минус, так это «Челси». Понятно, что в последние полтора года команда столкнулась с дикой неопределенностью, сменой владельца, но все же «Ливерпуль» смог подняться из середины турнирной таблицы, а лондонцы в заключительных турах просто бросили играть. В итоге двенадцатое место, самое низкое за всю историю Премьер-лиги. Но такой состав точно должен бороться если не за чемпионское звание, то за первую четверку. Летом новому главному тренеру Маурисио Почеттино нужно разбираться с трансферами в обратном смысле, — слишком много игроков было куплено за последний год.

«Тоттенхэм Хотспур» уже несколько ходит в претендентах, так будет и на этот раз. Руководство связывало надежды с Антонио Конте, причем знало импульсивность итальянца, с ним либо пан, либо пропал. Получился второй вариант, к тому же он обвинил весь клуб в отсутствии чемпионского характера. С другой стороны, откуда ему взяться, если команда последний раз выигрывала чемпионат в 1961 году. Новый главный тренер теперь и у «шпор». Вполне возможно, бывший наставник шотландского «Селтика» Эндж Постекоглу, который дважды подряд привел свой клуб к чемпионскому званию, поделится характером победителя с игроками.

Отнесем к претендентам и «Брайтон». Во многом благодаря работе итальянца Роберто Де Дзерби. Команда заняла в предыдущем сезоне шестое место в Премьер-лиге, завоевала право участвовать в Лиге Европы и по многим статистическим показателям вошла в число ведущих команд континента независимо от турнира. В первую очередь, речь идет о прессинге, его интенсивность у команды на высшем уровне. Игроки «Брайтона» быстро возвращают мяч себе и обеспечивают владение. Но и тут речь о трансферах, все же клуб больше привык расставаться с игроками, нежели приобретать звезд. Хочется, чтобы «Брайтон» удивлял и дальше.

Середняки и аутсайдеры

У всех остальных команд Премьер-лиги минимальные шансы на победу в чемпионате. Нового «Лестера» среди них не видно, да и сам «Лестер» уже в Чемпионшипе. Особняком среди всей группы оставшихся команд стоит «Эвертон». Удивительно, но по отношению к этому клубу пришлось говорить о спасении от вылета в низший дивизион. Два года подряд такой провал вряд ли может случиться. Хорошо в прошлом сезоне выступила «Астон Вилла». Коллектив из Бирмингема показывал интересный футбол, потрепал много нервов лидерам, но теперь придется играть на два фронта, а о проблемах с этим связанных, хорошо может рассказать «Вест Хэм», которому удалось выиграть Лигу Конференций и попасть в Лигу Европы. Как показывает практика середняки пока не могут выступать одинаково хорошо в чемпионате и в Европе.

Возмутителями спокойствия на какое-то время вновь могут стать «Фулхэм» и «Брентфорд», большего заслуживает «Вулверхэмптон», однако выдержать всю дистанцию чемпионата на высоком уровне эти команды не смогут, их можно отнести к середнякам. Наверняка получится выстрелить у кого-то из новичков, Премьер-лигу пополнили «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Сити», но для них главной задачей будет закрепиться в высшем футбольном свете Англии.