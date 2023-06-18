Футбольный сезон в Европе официально завершен. Команды английской Премьер-лиги сыграли последние свои поединки 28 мая, и финальный матч Кубка Англии между двумя клубами из Манчестера 3 июня поставил точку в сезоне 2022–2023. Теперь можно вести речь о следующем сезоне, до его начала остается меньше двух месяцев. Дата официального старта — 11 августа, когда в матче первого тура «Бернли» примет на своем поле «Манчестер Сити».

Первый тур растянется на четыре дня и завершится 14 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Новый сезон станет первым полноценным, когда сняты все антиковидные ограничения. Командам вновь будет предоставлена пауза для отдыха с 13 по 20 января. Последний тур будет сыгран в воскресенье 19 мая, все его матчи традиционно будут проходить в одно и то же время.

В чемпионате примут участие двадцать команд. По итогам прошлого сезона чемпионом Премьер-лиги в третий раз подряд стал «Манчестер Сити». Высший футбольный дивизион Англии покинули «Лестер Сити», «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптон». Из Чемпионшипа в Премьер-лигу вернулся двукратный чемпион Англии «Бернли», один из старейших футбольных клубов страны «Шеффилд Юнайтед» и победитель плей-офф Чемпионшипа «Лутон Таун».