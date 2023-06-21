«ПСЖ» организовал благотворительный ужин для 350 учащихся из малообеспеченных семей на «Парк де Пренс»

«ПСЖ» организовал благотворительный ужин для учащихся из малобеспеченных семей.

мероприятие в рамках акции «Столовая солидарности» состоялось на « » в субботу, 17 июня.

Для 350 учащихся из малообеспеченных семей и 100 выпускников был организован благотворительный ужин, блюда для которого готовили шеф-повара Беранжер Фагарт и Тома Дюкре.

На мероприятии выступали исполнители в жанре хип-хоп – Omzo, Laconi, 3letres, Phxraon. Также было организовано танцевальное шоу. По традиции, вечер завершился раздачей продуктов питания.