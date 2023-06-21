«ПСЖ» организовал благотворительный ужин для 350 учащихся из малообеспеченных семей на «Парк де Пренс»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Парк де Пренс Благотворительность Футбол

«ПСЖ» организовал благотворительный ужин для учащихся из малобеспеченных семей.

Благотворительное мероприятие в рамках акции «Столовая солидарности» состоялось на «Парк де Пренс» в субботу, 17 июня.

Для 350 учащихся из малообеспеченных семей и 100 выпускников был организован благотворительный ужин, блюда для которого готовили шеф-повара Беранжер Фагарт и Тома Дюкре.

На мероприятии выступали исполнители в жанре хип-хоп – Omzo, Laconi, 3letres, Phxraon. Также было организовано танцевальное шоу. По традиции, вечер завершился раздачей продуктов питания.

5 комментариев

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КЕТЧУПОЛИТАНО
Не забывайте жертвовать на благотворительность, ребята. Это очень важное дело
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igls54
350 избранных
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Заяцволк
О, вот что творят сэкономленные на непродлении Месси деньги, теперь могут целый год каждую неделю такие ужины устраивать
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Johnny D
Хорошее дело.
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Виталий Ан
Любая инвестиция или любое внимание это чудо от этих супергероев. Что говорить? Когда любой из нас хотел бы поучаствовать в этом, не зависимо от предпочтений. А кто нет у вас проблемы!
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