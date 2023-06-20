«Рома» предложит 12 млн евро за экс-защитника «Спартака» Айртона

«Рома» хочет подписать бывшего футболиста Спартака.

Итальянский клуб интересуется защитником «Фламенго» Айртоном, который ранее выступал за красно-белых.

Отмечается, что « » хотела бы усилить позицию левого фланга обороны и рассматривает приобретение на это место, подготовив бразильскому клубу предложение в размере 12 миллионов евро.

В 2022 году « » выкупил бразильского футболиста у « » за 7 миллионов евро.

В этом сезоне Айртон провел 10 матчей за клуб из Рио-де-Жанейро в чемпионате Бразилии и забил три мяча.