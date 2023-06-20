«Рома» предложит 12 млн евро за экс-защитника «Спартака» Айртона

Теги Спартак Рома Фламенго высшая лига Бразилия серия А Италия возможные трансферы Айртон Футбол

«Рома» хочет подписать бывшего футболиста Спартака.

Итальянский клуб интересуется защитником «Фламенго» Айртоном, который ранее выступал за красно-белых.

Отмечается, что «Рома» хотела бы усилить позицию левого фланга обороны и рассматривает приобретение Айртона на это место, подготовив бразильскому клубу предложение в размере 12 миллионов евро.

В 2022 году «Фламенго» выкупил бразильского футболиста у «Спартака» за 7 миллионов евро.

В этом сезоне Айртон провел 10 матчей за клуб из Рио-де-Жанейро в чемпионате Бразилии и забил три мяча.

7 комментариев

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Overkiller
Пару дней назад дебютировал в сборной и отыграл полный матч, кстати.
+14
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Direct free kick
Набрался опыта в главном клубе России
+17
-5
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евГений
В целом неплохой бегунок, жаль что его отпустили в свое время. Уж точно лучше нынешних конкурентов на эту позицию
+9
-1
+8
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Jurgen Klinsmann
Ответ Direct free kick
Набрался опыта в главном клубе России
в играх против зенита.
+4
-4
0
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Пушка_Кутепова
Ответ евГений
В целом неплохой бегунок, жаль что его отпустили в свое время. Уж точно лучше нынешних конкурентов на эту позицию
Бегунок? Он пахарь и перспективный , и пользу приносил
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