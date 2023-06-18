Жиров перешел в «Балтику». Защитник 5 лет играл в «Зандхаузене» из второй Бундеслиги
«Балтика» объявила о трансфере Александра Жирова.
32-летний защитник подписал с «Балтикой» контракт на год с возможностью продления еще на один сезон.
Жиров присоединяется к калининградскому клубу на правах свободного агента после истечения контракта с «Зандхаузеном» из второй Бундеслиги.
Жиров выступал в составе «Зандхаузена» с 2018 года. В прошедшем сезоне защитник провел 33 матча, забив 2 гола. Его статистику можно найти здесь.
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По больше бы таких клубов выходило в рпл , а не Химки какие нибудь , которые вообще не понятно для чего существуют.