Жиров перешел в «Балтику». Защитник 5 лет играл в «Зандхаузене» из второй Бундеслиги

Теги премьер-лига Россия трансферы Балтика Д2 Германия Зандхаузен Александр Жиров Футбол

«Балтика» объявила о трансфере Александра Жирова.

32-летний защитник подписал с «Балтикой» контракт на год с возможностью продления еще на один сезон.

Жиров присоединяется к калининградскому клубу на правах свободного агента после истечения контракта с «Зандхаузеном» из второй Бундеслиги.

Жиров выступал в составе «Зандхаузена» с 2018 года. В прошедшем сезоне защитник провел 33 матча, забив 2 гола. Его статистику можно найти здесь.

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9 комментариев

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>///S K 1 L S///<
Буду поддерживать Балтику однозначно.
По больше бы таких клубов выходило в рпл , а не Химки какие нибудь , которые вообще не понятно для чего существуют.
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Никита Самарин
Для Балтики вполне хороший переход, всё-таки опытный футболист, который поиграл во второй Бундеслиги.
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S.A.N.
Зандхаузен вылетел в бундес-3, так что для Жирова это повышение
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trick00
Балтика интересно усиливается
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IlyaGrain
Ну Игнашевич уж точно знает толк в защитниках !
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Станнис Баратеон
Его ведь даже в сборную хотели вызвать, но в окончательный список он так и не попал
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MustOilHelsinki
Здорово, следил за карьерой Жирова, жаль что его клуб вылетел в третью лигу, но это было абсолютно заслуженно, команда частенько барахталась внизу таблицы, хотя он уверял, что клуб мог без проблем бороться за выход в главную Бундеслигу, но им что-то мешало. Ну и ранее он заявлял, что им интересуются клубы второй Бундеслиги, видимо, уже предложений нет, если они вообще были. Удачи Жирову в Калининграде!
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