Бородюк о вылете «Торпедо»: «Нужно убрать блогеров, которые занимаются самопиаром. От них идет негатив, а пользы никакой»
Александр Бородюк считает, что из «Торпедо» нужно убрать блогеров, занимающихся самопиаром.
Московский клуб занял последнее место в Мир РПЛ по итогам сезона-2022/23 и вылетел в Первую лигу.
«Я пожелаю «Торпедо» вернуться в РПЛ как можно скорее! Пусть у них будет хороший менеджмент, который не будет шарахаться из стороны в сторону. Нужно убрать околофутбольных людей-блогеров, которые занимаются самопиаром.
От них постоянно идет негатив, а пользы клубу от этого никакой. К такому великому клубу как «Торпедо» надо относиться намного уважительнее и профессиональнее. Это команда с большими традициями», – сказал бывший тренер клуба.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
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