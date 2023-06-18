Бородюк о вылете «Торпедо»: «Нужно убрать блогеров, которые занимаются самопиаром. От них идет негатив, а пользы никакой»

Теги Александр Бородюк премьер-лига Россия Первая лига Торпедо интернет Спорт-Экспресс Футбол

Александр Бородюк считает, что из «Торпедо» нужно убрать блогеров, занимающихся самопиаром.

Московский клуб занял последнее место в Мир РПЛ по итогам сезона-2022/23 и вылетел в Первую лигу.

«Я пожелаю «Торпедо» вернуться в РПЛ как можно скорее! Пусть у них будет хороший менеджмент, который не будет шарахаться из стороны в сторону. Нужно убрать околофутбольных людей-блогеров, которые занимаются самопиаром.

От них постоянно идет негатив, а пользы клубу от этого никакой. К такому великому клубу как «Торпедо» надо относиться намного уважительнее и профессиональнее. Это команда с большими традициями», – сказал бывший тренер клуба. 

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6 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Нужно еще убрать 14 команд из высшей лиги, и тогда у Торпедо все будет хорошо.
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Snafu
Ответ А.Э.РАСИМ
Нужно еще убрать 14 команд из высшей лиги, и тогда у Торпедо все будет хорошо.
Если из высшей лиги убрать 14 команд, то Торпедо все равно будет на последнем месте)) надо 15 убирать.
+4
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ApXuMaHqPuT
Ну да, это всё блохеры виноваты в последнем месте Торпедо
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Marat_NJL
Да ладно, причем здесь блогеры… очевидно же, что Байден виноват
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Spartakus1984
Из-за блогеров вылетели?
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Александр Митин
ну теперь понятно кто виноват в вылете-блогеры а тренеры в торпедо приходят так погулять
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