Бородюк о вылете «Торпедо»: «Нужно убрать блогеров, которые занимаются самопиаром. От них идет негатив, а пользы никакой»

Александр Бородюк считает, что из «Торпедо» нужно убрать блогеров, занимающихся самопиаром.

Московский клуб занял последнее место в Мир по итогам сезона-2022/23 и вылетел в Первую лигу.

«Я пожелаю « » вернуться в РПЛ как можно скорее! Пусть у них будет хороший менеджмент, который не будет шарахаться из стороны в сторону. Нужно убрать околофутбольных людей-блогеров, которые занимаются самопиаром.

От них постоянно идет негатив, а пользы клубу от этого никакой. К такому великому клубу как «Торпедо» надо относиться намного уважительнее и профессиональнее. Это команда с большими традициями», – сказал бывший тренер клуба.

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