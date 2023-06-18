Вратарь Шитов покинул «Спартак». Он провел 5 сезонов в системе клуба

Теги Спартак трансферы Спартак-2 Антон Шитов Футбол

Вратарь Антон Шитов покинул «Спартак».

23-летний голкипер выступал в системе московского клуба с 2018 года.

В общей сложности он провел 21 матч за «Спартак-2», пропустил 33 мяча и 4 раза отстоял на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шитова в 100 тысяч евро.

«Вратарь Антон Шитов покидает «Спартак»

Антон играл за дубль красно-белых и «Спартак-2», регулярно тренировался с основой. Всего в системе клуба голкипер провел пять сезонов.

Благодарим Антона за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в дальнейшей карьере! ❤️🤍» – говорится в телеграм-канале молодежной команды московского клуба. 

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Серегин
Спасибо...из этой новости узнал, что вообще был такой вратарь в системе. Видать совсем не о чем писать....
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Титов
Это имя вообще в первые слышу.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Вот что мне нравится в академии Спартака, так это как легко всех раздаём. И в основном бесплатно. Как будто ничего не вложили в игроков
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
shitoff
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DoBryy X
Всех своих молодых игроков отпускаем, очень жаль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Вадим Серегин
Спасибо...из этой новости узнал, что вообще был такой вратарь в системе. Видать совсем не о чем писать....
Их 3 шитова.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Серегин
Ответ Зубы Дзюбы
Их 3 шитова.
Про двух знаю))) и у них пресса хорошая, вроде как потенциал есть. А этот... Если старательный, выбьется в люди, а ежели нет - будет бороздить глубины ФНЛ...в лучшем случае
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Sirotkin
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Зубы Дзюбы
Вот что мне нравится в академии Спартака, так это как легко всех раздаём. И в основном бесплатно. Как будто ничего не вложили в игроков
значит не могли, так бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Зубы Дзюбы
Вот что мне нравится в академии Спартака, так это как легко всех раздаём. И в основном бесплатно. Как будто ничего не вложили в игроков
Так за не по факту никто ничего и не заплатил бы , а зарплату платить надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий