Вратарь Шитов покинул «Спартак». Он провел 5 сезонов в системе клуба
Вратарь Антон Шитов покинул «Спартак».
23-летний голкипер выступал в системе московского клуба с 2018 года.
В общей сложности он провел 21 матч за «Спартак-2», пропустил 33 мяча и 4 раза отстоял на ноль.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шитова в 100 тысяч евро.
«Вратарь Антон Шитов покидает «Спартак»
Антон играл за дубль красно-белых и «Спартак-2», регулярно тренировался с основой. Всего в системе клуба голкипер провел пять сезонов.
Благодарим Антона за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в дальнейшей карьере! ❤️🤍» – говорится в телеграм-канале молодежной команды московского клуба.
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