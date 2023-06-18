Вратарь Шитов покинул «Спартак». Он провел 5 сезонов в системе клуба

Вратарь Антон Шитов покинул «Спартак».

23-летний голкипер выступал в системе московского клуба с 2018 года.

В общей сложности он провел 21 матч за « », пропустил 33 мяча и 4 раза отстоял на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шитова в 100 тысяч евро.

«Вратарь Антон Шитов покидает «Спартак»

Антон играл за дубль красно-белых и «Спартак-2», регулярно тренировался с основой. Всего в системе клуба голкипер провел пять сезонов.

Благодарим Антона за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в дальнейшей карьере! ❤️🤍» – говорится в телеграм-канале молодежной команды московского клуба.

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