Ахметов о целях «Краснодара» в следующем сезоне: «Попасть в тройку призеров в РПЛ и как минимум дойти до суперфинала Кубка»

Ильзат Ахметов рассказал о задачах «Краснодара» в следующем сезоне.

В минувшем сезоне «быки» заняли 6-е место в Мир и дошли до суперфинала Фонбет Кубка России.

— Для себя как оцените прошедший сезон?

— Всегда хочется большего. Больше выигрывать, завоевывать трофеи. И про себя лично скажу то же самое. Хотелось больше играть, забивать больше голов, отдавать больше хороших передач.

— Игра «Краснодара» сильно изменилась после зимнего назначения главным тренером ?

— Да. У него другое видение футбола. Другой прессинг, другие требования по выходу в атаку и так далее. Он имеет свои принципы. Мы стараемся выполнять то, что он требует. Но надо еще больше работать, чтобы это привело к улучшению результатов и завоеванию трофеев.

— Чего можете добиться с Ивичем в следующем сезоне?

— Как всегда хочется бороться за самые высокие места. Снова как минимум дойти до суперфинала Кубка России и попасть в тройку призеров в чемпионате. Других целей у «Краснодара» нет. С такой инфраструктурой и потенциалом, как у нас, мы должны это сделать, – сказал хавбек « ».