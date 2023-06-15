Президент «Сочи» Ротенберг: «Правильное судейство – основное, чего не хватает российскому футболу»

Теги премьер-лига Россия судьи Борис Ротенберг-старший Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался об уровне судейства в российском футболе.

– Наш футбол находится в вакууме. Чего не хватает российскому футболу, чтобы стать еще интереснее?

– Не хватает правильного судейства. Оно должно работать на развитие спорта и спортсменов.

Когда судья в первом эпизоде дает одно наказание, а во втором совсем другое, то в команде теряется мотивация. Я думаю, что это основное, чего не хватает российскому футболу, – сказал Ротенберг.

9 комментариев

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Роман Князефф
Как раз "правильного " судейства у нас с лихвой, а вот судейства по правилам маловато. ..
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Ярик01
Частных и честных денег (коммерческие контракты) очень не хватает, и доходов населения, чтобы по европейским меркам за билеты платить - это то, что нужно живому футболу, а не быть нахлебником у госкомпаний и регионов
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Артём Амирджанян
Да ты прямо гений! Я даже не знал!
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Дядя ТУРА
не пилить на госзакупках очень не хватает стране
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Тиджани Бабангида
Вообщем стандартно - все недостатки российского футбола можно списать на судейство.
Тема популярная и долгоиграющая - все проблемы легко и безрезультативно можно в ней заболтать
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Faust Doc
Просто судей нужно поить правильным чаем!
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OldRedWhite
Заголовок должен был быть :
Ротенберг раскритиковал российских судей !
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Чтобы судьи нормально судили нужно поменять «учителей» судей- руководство рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым иначе такое судейство будет продолжаться.
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