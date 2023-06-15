Президент «Сочи» Ротенберг: «Правильное судейство – основное, чего не хватает российскому футболу»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался об уровне судейства в российском футболе.

– Наш футбол находится в вакууме. Чего не хватает российскому футболу, чтобы стать еще интереснее?

– Не хватает правильного судейства. Оно должно работать на развитие спорта и спортсменов.

Когда судья в первом эпизоде дает одно наказание, а во втором совсем другое, то в команде теряется мотивация. Я думаю, что это основное, чего не хватает российскому футболу, – сказал .