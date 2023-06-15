Фонд «Ветер Добрых Перемен» в Самаре проведет шестой этап турнира для детей

Теги детский футбол натив Футбол

17 июня 2023 года на тренировочном поле стадиона «Солидарность Самара Арена» пройдет шестой региональный этап Первого всероссийского детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей».

В турнире «Чемпионат Победителей» принимают участие воспитанники детских домов, дети из неполных семей, подростки с ограниченными возможностями, а также дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

На футбольное поле выйдут восемь детских команд из Самарской области, чтобы побороться за путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года. Специальные гости турнира – это команда детей с ОВЗ «Крылья мечты». Они сыграют в футбол со звездами «Звездный матч».

Юных футболистов ожидает групповой этап, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти», а также показательные выступления детских спортивных и творческих коллективов Самарской области. Кульминацией турнира будет гала-матч, в котором все дети вместе попробуют обыграть команду профессиональных футболистов, в состав которой войдут звезды российского футбола Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и Никита Баженов.

По результатам пяти предыдущих отборочных этапов финалистами Чемпионата Победителей стали: команда «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» из г. Рязань, «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Саранск, команда ГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Пермь, команда «Наши дети» из г. Барнаул и команда «Интер-Пугачев» из Саратовской области.

Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.

 

Опубликовал Sports.ru

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