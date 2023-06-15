Фонд «Ветер Добрых Перемен» в Самаре проведет шестой этап турнира для детей

17 июня 2023 года на тренировочном поле стадиона «Солидарность Самара Арена» пройдет шестой региональный этап Первого всероссийского детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей».

В турнире «Чемпионат Победителей» принимают участие воспитанники детских домов, дети из неполных семей, подростки с ограниченными возможностями, а также дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

На футбольное поле выйдут восемь детских команд из Самарской области, чтобы побороться за путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года. Специальные гости турнира – это команда детей с ОВЗ «Крылья мечты». Они сыграют в футбол со звездами «Звездный матч».

Юных футболистов ожидает групповой этап, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти», а также показательные выступления детских спортивных и творческих коллективов Самарской области. Кульминацией турнира будет гала-матч, в котором все дети вместе попробуют обыграть команду профессиональных футболистов, в состав которой войдут звезды российского футбола Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и Никита Баженов.

По результатам пяти предыдущих отборочных этапов финалистами Чемпионата Победителей стали: команда «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» из г. Рязань, «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Саранск, команда ГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Пермь, команда «Наши дети» из г. Барнаул и команда «Интер-Пугачев» из Саратовской области.

Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.