Гакпо о позиции форварда: «В «Ливерпуле» я понял, что эта роль мне подходит. Первым мне об этом сказал Хиддинк – я не поверил»

Теги Гус Хиддинк Ливерпуль высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу ПСВ премьер-лига Англия Юрген Клопп Рогер Шмидт Коди Гакпо Футбол

Коди Гакпо рассказал, как справляется с ролью центрального нападающего в «Ливерпуле».

Гакпо выступал на позиции вингера, однако после перехода в «Ливерпуль» зимой был переведен на позицию центрфорварда.

«Теперь, играя за «Ливерпуль», я убедился, что мне подходит роль нападающего. Гус Хиддинк был первым [кто понял это]. Будучи в ПСВ в качестве советника, он увидел, как я играю, и сказал: «Ты должен быть нападающим или ложной девяткой». Тогда я не хотел в это верить. А потом, когда Рогер Шмидт сказал мне то же самое, когда тренировал ПСВ, я был еще более упрям. Мне нравилось играть на левом фланге.

Но на последнем чемпионате мира я уже играл в центре и постоянно выступал [на этой позиции] за «Ливерпуль» в течение последних шести месяцев. Мне понравилось. Сейчас мне хочется расти на этой позиции в клубе и в сборной.

Сначала [в «Ливерпуле»] было тяжело. Потом [Клопп] рассказал, чего хочет от меня. Вначале, конечно, потребовалось время, чтобы привыкнуть, но в последние месяцы мне нравилось играть на этой позиции», – сказал вингер сборной Нидерландов.

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11 комментариев

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llolishe
Гакпо-кошмарил Тен Хаага в Голландии-продолжает это делать в Англии
Классный гол в ворота МЮшка
+13
-5
+8
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Андрей Хенто
Ответ НРИ
Ложный футболист - на этой позиции пока что он неплохо выступает
Да, период на адаптацию ему понадобился, но он показал свой потенциал, в некоторых играх был очень хорош, сейчас пройдет полноценную предсезонку и уже со следующего сезона можно делать какие-либо выводы о нем.
+6
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ta-tosha
Ответ Лёха Жданчик
А МЮ не стал его покупать тк считали что его роль слева ))
нет, потому что 38 это не 100. Чё то дёшево для МЮ было, не по феншую:)
+5
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ta-tosha
Коди в ПСВ играл не только вингера, а и ЦАПа, и не редко. так что его можно спокойно в полузащиту перевести, Джинни Вейналдум подтвердит :)
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Трент 66
Хорошо влился, без него уже не представить атаку.
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Alex Sarus
В Ливерпуле Коди все же ложная 9.
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Liquidozz
Было 3 кандидата на роль 9ки: Гакпо, Дарвин и Жота. Все 3 не профильные .
Надеюсь выстрелит, иначе придётся зимой кого-то искать.
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Лёха Жданчик
А МЮ не стал его покупать тк считали что его роль слева ))
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damondiamond
Ответ llolishe
Гакпо-кошмарил Тен Хаага в Голландии-продолжает это делать в Англии Классный гол в ворота МЮшка
и в Европе попылит в следующем сезоне, красавчик
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Лёха Жданчик
Ответ ta-tosha
нет, потому что 38 это не 100. Чё то дёшево для МЮ было, не по феншую:)
Как фанат МЮ полностью согласен Гакпо за 45млн МЮ бы никто не продал...для МЮ всегда действует ×2
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