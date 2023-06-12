Гакпо о позиции форварда: «В «Ливерпуле» я понял, что эта роль мне подходит. Первым мне об этом сказал Хиддинк – я не поверил»

Коди Гакпо рассказал, как справляется с ролью центрального нападающего в «Ливерпуле».

выступал на позиции вингера, однако после перехода в «Ливерпуль» зимой был переведен на позицию центрфорварда.

«Теперь, играя за «Ливерпуль», я убедился, что мне подходит роль нападающего. был первым [кто понял это]. Будучи в в качестве советника, он увидел, как я играю, и сказал: «Ты должен быть нападающим или ложной девяткой». Тогда я не хотел в это верить. А потом, когда сказал мне то же самое, когда тренировал ПСВ, я был еще более упрям. Мне нравилось играть на левом фланге.

Но на последнем чемпионате мира я уже играл в центре и постоянно выступал [на этой позиции] за «Ливерпуль» в течение последних шести месяцев. Мне понравилось. Сейчас мне хочется расти на этой позиции в клубе и в сборной.

Сначала [в « »] было тяжело. Потом [Клопп] рассказал, чего хочет от меня. Вначале, конечно, потребовалось время, чтобы привыкнуть, но в последние месяцы мне нравилось играть на этой позиции», – сказал вингер сборной Нидерландов.