Скоулз об «МЮ» при тен Хаге: «Раньше футболисты играли как хотели. Теперь они делают то, чего хочет тренер, – результат очевиден, думаю»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Каземиро Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Футбол

Пол Скоулз отметил прогресс «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага.

«Эту команду обвиняли в отсутствии лидеров, по меньшей мере, два или три года. Думаю, в команде несколько лидеров.

Опытный Каземиро, [Лисандро] Мартинес – отличный игрок, обладающий индивидуальностью и опытом. И я думаю, что все это немного изменилось.

Не думаю, что они доминируют в матчах так уверенно, как им, вероятно, хотелось бы, но они нашли способ побеждать, и это самое главное.

[Тен Хаг] не занимается ерундой. Раньше игроки, возможно, играли так, как хочется им, а не тренеру. Я думаю, он полностью это изменил. Игроки делают то, чего от них хочет тренер, они придерживаются его указаний на поле и вне его, и я думаю, что результат очевиден», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»

8 комментариев

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QWertY
Без качественного руководства ни один тренер ничего не сможет. Пока в МЮ не придет условный Джассим, клуб так и будет троить как жигуль из года в год
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А.Э.РАСИМ
Не увидеть прогресс невозможно.
Качество игры улучшилось, то очевидно.
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Александр Калашников
Очень надеюсь что Тен Хаг останется в МЮ на десятки лет. Никогда последнее 10 лет не было ощущение, что все под контролем как при нём. Каждый штрих, каждая покупка пока исправляет рисунка игры шаг за шагом. Нужно дать время 2-3 года, пусть собирает свою команду.
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TJ tigra
Жаль, невозможно посмотреть, как играли бы вместе Скоулз и Хави.
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