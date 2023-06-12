Скоулз об «МЮ» при тен Хаге: «Раньше футболисты играли как хотели. Теперь они делают то, чего хочет тренер, – результат очевиден, думаю»
Пол Скоулз отметил прогресс «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага.
«Эту команду обвиняли в отсутствии лидеров, по меньшей мере, два или три года. Думаю, в команде несколько лидеров.
Опытный Каземиро, [Лисандро] Мартинес – отличный игрок, обладающий индивидуальностью и опытом. И я думаю, что все это немного изменилось.
Не думаю, что они доминируют в матчах так уверенно, как им, вероятно, хотелось бы, но они нашли способ побеждать, и это самое главное.
[Тен Хаг] не занимается ерундой. Раньше игроки, возможно, играли так, как хочется им, а не тренеру. Я думаю, он полностью это изменил. Игроки делают то, чего от них хочет тренер, они придерживаются его указаний на поле и вне его, и я думаю, что результат очевиден», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»
Качество игры улучшилось, то очевидно.