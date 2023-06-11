Мбаппе, Ибрагимович, Жиру, Том Брэди посетили финал «Ролан Гаррос» в Париже
Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович посетили финал «Ролан Гаррос» в Париже.
Фотографию действующего и бывшего форвардов «ПСЖ» на трибунах опубликовал официальный аккаунт турнира в твиттере.
Кроме того, матч посетили нападающий «Милана» Оливье Жиру и бывший квотербек НФЛ Том Брэди.
В финале «Ролан Гаррос» Новак Джокович играет с Каспером Руудом. Sports.ru проводит текстовую трансляцию матча.
Фото: twitter.com/rolandgarros
Чтобы не было путаницы, первый — Златан :)
Финал ЛЧ — командное достижение, я же по впечатлению от игры отдельного игрока сужу.