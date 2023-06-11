Мбаппе, Ибрагимович, Жиру, Том Брэди посетили финал «Ролан Гаррос» в Париже

Теги ПСЖ Милан Златан Ибрагимович лига 1 Франция серия А Италия Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Том Брэди Оливье Жиру Килиан Мбаппе Каспер Рууд Футбол

Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович посетили финал «Ролан Гаррос» в Париже.

Фотографию действующего и бывшего форвардов «ПСЖ» на трибунах опубликовал официальный аккаунт турнира в твиттере.

Кроме того, матч посетили нападающий «Милана» Оливье Жиру и бывший квотербек НФЛ Том Брэди.

В финале «Ролан Гаррос» Новак Джокович играет с Каспером Руудом. Sports.ru проводит текстовую трансляцию матча.

Фото: twitter.com/rolandgarros

10 комментариев

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Фарид Харисов
Лучший игрок ПСЖ в истории и второй лучший игрок ПСЖ в истории.

Чтобы не было путаницы, первый — Златан :)
+23
-10
+13
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che kaif
Бывший лучший бомбардир ПСЖ и нынешний💪
+6
-6
0
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Уся Ваткин
Жираф и черепашка
+2
-2
0
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che kaif
Ответ Фарид Харисов
Лучший игрок ПСЖ в истории и второй лучший игрок ПСЖ в истории. Чтобы не было путаницы, первый — Златан :)
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Фарид Харисов
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
А у Ибрагимовича не было Неймара.

Финал ЛЧ — командное достижение, я же по впечатлению от игры отдельного игрока сужу.
+3
-3
0
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Emkafa
Ответ Фарид Харисов
А у Ибрагимовича не было Неймара. Финал ЛЧ — командное достижение, я же по впечатлению от игры отдельного игрока сужу.
это сугубо твои впечатления!
0
0
0
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Андрей Хенто
Ответ Екн Лор
Два сильнейших игрока ПСЖ при катарцах, третий Неймар
Понимаю, что все любят в футболе голы и атакующих игроков, но как же Тиагу Силва- легенда Парижа.
+2
-2
0
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Екн Лор
Ответ Андрей Хенто
Понимаю, что все любят в футболе голы и атакующих игроков, но как же Тиагу Силва- легенда Парижа.
Безусловно, ещё Навас, Вератти, Ди Мария, Матюиди
0
0
0
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Vano from Tbilisi
Ответ Екн Лор
Безусловно, ещё Навас, Вератти, Ди Мария, Матюиди
Кавани чем не угодил?
0
0
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