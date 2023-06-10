Чемпионат России. Стыковые матчи. «Пари НН» сыграет с «Родиной», «Факел» против «Енисея»

Теги премьер-лига Россия результаты Первая лига Енисей Факел Пари НН Родина Москва Футбол

«Пари НН» примет «Родину» в ответном стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.

Также в субботу «Факел» сыграет дома с «Енисеем».

Чемпионат России

Стыковые матчи

Ответные матчи

Пари НН – Родина
Дата проведения
10 июня, 14.30, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 3:0

Факел – Енисей
Дата проведения
10 июня, 17.30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
И как после такого смотреть финал ЛЧ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Удачи «Нижнему»!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блистательно
Факел - клуб с лучшей атмосферой на стадионе в стране. Обязан оставаться
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ходор
Легкие победы хозяев,не благодарите ставочники...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Шева
До чего же прекрасно название стадиона Факела ,подобным в Рпл похвастаться не может никто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Нижний считай прошел, а Факел не факт. Енисей не подарок точно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Пари НН и Факел должны остаться в РПЛ😎
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Quiet Dad
Ответ JENNINGS
Удачи «Нижнему»!
Да без вариантов пройдут, удачи немного понадобиться.
У Парфенова команда не уровня РПЛ. При всей моей уважухе к его работе.
Юрану не о чем беспокоиться, настроить и замотивировать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сим Сим
Ответ Oleg Olegov
И как после такого смотреть финал ЛЧ?
Согласен : интереса ноль после битвы наших футбольных титанов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Регион-36
Ответ Oleg Olegov
И как после такого смотреть финал ЛЧ?
Ну, лично мне - да, куда интересней стыки своей команды, чем кто станет победителем в ЛЧ. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Quiet Dad
Ответ angry horse
Пари НН и Факел должны остаться в РПЛ😎
Факел как знать, а нижний точно не вылетит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий