Чемпионат России. Стыковые матчи. «Пари НН» сыграет с «Родиной», «Факел» против «Енисея»

«Пари НН» примет «Родину» в ответном стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.

Также в субботу « » сыграет дома с « ».

Чемпионат России

Стыковые матчи

Ответные матчи

Первый матч – 3:0

Первый матч – 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги