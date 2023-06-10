Чемпионат России. Стыковые матчи. «Пари НН» сыграет с «Родиной», «Факел» против «Енисея»
«Пари НН» примет «Родину» в ответном стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.
Также в субботу «Факел» сыграет дома с «Енисеем».
Чемпионат России
Стыковые матчи
Ответные матчи
- Дата проведения
- 10 июня, 14.30, «Стадион Нижний Новгород»
Первый матч – 3:0
- Дата проведения
- 10 июня, 17.30, «Центральный стадион профсоюзов»
Первый матч – 1:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У Парфенова команда не уровня РПЛ. При всей моей уважухе к его работе.
Юрану не о чем беспокоиться, настроить и замотивировать.