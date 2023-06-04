Турнир молодежных команд обычно находится в тени взрослых соревнований. Пресса и болельщики гораздо большее внимание уделяет заключительным турам ведущих европейских чемпионатов, финалам еврокубков. Тем временем в Аргентине подходит к концу очередное мировое первенство среди молодежных сборных. Начинали его 24 команды, разделенные на шесть групп. Зачастую на этих чемпионатах «выстреливают» те, на кого ставят мало. Прошлый чемпионат мира выиграла сборная Украины, а на этот раз первую полуфинальную пару составили команды Уругвая и Израиля, вторую сборные Италии и Южной Кореи. На это раз в финале без сюрпризов. В нем будут играть Скуадра Адзурра и Ла Селесте, их матч состоится 12 июня в городе Ла-Плата на стадионе Сьюдад де Ла-Плата.

Вопрос «где смотреть финал ЧМ по футболу U-20» перед российскими болельщиками не стоит так же остро, как в случае с другими спортивными соревнованиями. Решающий матч турнира между сборными Италии и Уругвая покажет в прямом эфире: