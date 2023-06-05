Элтон Джон встретился с игроками «Сити» в аэропорту Манчестера после победы в Кубке Англии. Певец пожелал команде удачи в финале ЛЧ, игроки спели его песню

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Уэмбли Пеп Гвардиола Элтон Джон музыка Футбол

Элтон Джон пожелал «Манчестер Сити» удачи в финале Лиги чемпионов.

Игроки «Манчестер Сити» встретили Элтона Джона в аэропорту Манчестера, возвращаясь из Лондона после финала Кубка Англии, где «горожане» одержали победу над «МЮ» на «Уэмбли» (2:1). Музыкант выступал в Манчестере в субботу, 3 июня, в рамках прощального тура.

Некоторые игроки «Манчестер Сити» и главный тренер команды Пеп Гвардиола сфотографировались с Элтоном Джоном. После этого команда хором исполнила один из его хитов Your Song. Легендарный исполнитель пожелал команде удачи в финале Лиги чемпионов: «Еще один [кубок] – на следующей неделе!»

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Интером». Матч пройдет 10 июня в Стамбуле.

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8 комментариев

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Sergey Kuznetsov
"Голубые, вперед!" - сэр Э.Джон (с)
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Сикарио
Новость через неделю - Адриано Челентано встретился с игроками Интера.
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БляхаджинсКарпина
Милонов встретится с Зенитом в аэропорту перед вылетом на сборы?
+7
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+7
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Sergey Kuznetsov
Ответ андрэ
Комментарий удален модератором
ну это уже прямое оскорбление) так тонюсенько вы пока не умеете подшучивать, работайте над собой
+3
0
+3
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Joe Rage
Ответ Andrey Andreev
Комментарий удален модератором
Негоже оскорблять мэтра, в первую очередь он крутой музыкант всё же)
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Andrey Andreev
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андрэ
Ответ Sergey Kuznetsov
"Голубые, вперед!" - сэр Э.Джон (с)
Комментарий удален модератором
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Артур Мкртычян
Ответ Подкат Пенальтьевич
Голубая форма, Элтон Джон...выводы о сексуальный ориентации фанатов Сити напорашиваются сами собой
с мю ты перепутал.
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