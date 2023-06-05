Элтон Джон встретился с игроками «Сити» в аэропорту Манчестера после победы в Кубке Англии. Певец пожелал команде удачи в финале ЛЧ, игроки спели его песню

Элтон Джон пожелал «Манчестер Сити» удачи в финале Лиги чемпионов.

Игроки «Манчестер Сити» встретили в аэропорту Манчестера, возвращаясь из Лондона после финала Кубка Англии, где «горожане» одержали победу над «МЮ» на « » (2:1). Музыкант выступал в Манчестере в субботу, 3 июня, в рамках прощального тура.

Некоторые игроки «Манчестер Сити» и главный тренер команды сфотографировались с Элтоном Джоном. После этого команда хором исполнила один из его хитов Your Song. Легендарный исполнитель пожелал команде удачи в финале Лиги чемпионов: «Еще один [кубок] – на следующей неделе!»

В финале Лиги чемпионов « » сыграет с «Интером». Матч пройдет 10 июня в Стамбуле.

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