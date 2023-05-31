Финальная игра «Акрона» в сезоне. Приходите на стадион поддержать команду в матче против «Волгаря»!

В 34 туре Первой лиги «Акрон» встретится с «Волгарем» «Аланию». Завершающий матч пройдет в субботу, 3 июня, в 18:00 по местному времени на стадионе «Кристалл».

«Акрон» не проигрывает в 16 из 17 последних домашних матчей. «Волгарь» терпит поражения в 4 последних встречах и пропускает минимум 1 гол в 7 последних матчах. Хороший шанс для красно-черных, чтобы завершить сезон победой!

Билеты на матч доступны по ссылке.