Президент «Урала» опроверг уход Бикфалви: «У него еще год контракта»
Президент «Урала» оценил вероятность ухода Эрика Бикфалви.
35-летний хавбек заявил, что вряд ли останется в екатеринбургском клубе.
«Будет ли продлен мой контракт? Нет. Скорее всего, нет», — сказал румын.
«Я первый раз такое слышу. У нас с Бикфалви еще год действующий контракт», — сказал Григорий Иванов.
Согласно Transfermarkt, срок соглашения полузащитника с «Уралом» истекает 30 июня 2023 года.
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Эрик однозначно нужен «Уралу»! ⚫️🟠