Президент «Урала» опроверг уход Бикфалви: «У него еще год контракта»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Григорий Иванов Эрик Бикфалви Чемпионат.com Футбол

Президент «Урала» оценил вероятность ухода Эрика Бикфалви.

35-летний хавбек заявил, что вряд ли останется в екатеринбургском клубе.

«Будет ли продлен мой контракт? Нет. Скорее всего, нет», — сказал румын.

«Я первый раз такое слышу. У нас с Бикфалви еще год действующий контракт», — сказал Григорий Иванов.

Согласно Transfermarkt, срок соглашения полузащитника с «Уралом» истекает 30 июня 2023 года.

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5 комментариев

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Рубрика - новость из пальца...Эрик очевидно в меру возраста после окончания контракта уедет в этом нет ничего удивительного...
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Давид Кочинян
Свой. Родной. Забивной.

Эрик однозначно нужен «Уралу»! ⚫️🟠
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Юлия Закаблукова
Топовый нападающий
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Max Zhomkov
Ответ </c/>
Рубрика - новость из пальца...Эрик очевидно в меру возраста после окончания контракта уедет в этом нет ничего удивительного...
тут скорее про то что либо президент не в курсе что контракт кончается, либо трансфермаркт врёт
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Ответ Max Zhomkov
тут скорее про то что либо президент не в курсе что контракт кончается, либо трансфермаркт врёт
летом будет видно...
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