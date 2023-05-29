Президент «Урала» опроверг уход Бикфалви: «У него еще год контракта»

Президент «Урала» оценил вероятность ухода Эрика Бикфалви.

35-летний хавбек заявил, что вряд ли останется в екатеринбургском клубе.

«Будет ли продлен мой контракт? Нет. Скорее всего, нет», — сказал румын.

«Я первый раз такое слышу. У нас с еще год действующий контракт», — сказал .

Согласно Transfermarkt, срок соглашения полузащитника с « » истекает 30 июня 2023 года.

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