Стефано Пиоли: «Если «Милан» хочет бороться за скудетто и улучшить результат в ЛЧ, нужно усилить состав. Но мы в топ-4 третий год подряд – не знаю, когда такое было»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стефано Пиоли считает, что «Милану» необходимо укрепить состав.

«Очевидно, от Лиги чемпионов мы получили гораздо больше, чем ожидали, и мы были огорчены вылетом от «Интера» в полуфинале. Но наше путешествие получилось лучше, чем кто-либо ожидал.

В то же время мы выступали не так хорошо, как ожидалось, в Серии А. И все же мы вышли в ЛЧ в третий раз подряд. Я даже не знаю, как давно такого не было.

Мы впервые постарались по-настоящему побороться в двух турнирах, и кое-где у нас возникли проблемы, это правда. Но сейчас мы наслаждаемся этой победой [над «Ювентусом»] и выходом в ЛЧ.

Это был странный сезон по целому ряду причин. Мы были без основного вратаря несколько месяцев, некоторые игроки ездили на ЧМ, и эта пауза посреди сезона была непривычной для всех. Понадобилось время на то, чтобы обрести форму вновь.

Трансферные планы зависят от ожиданий и того, чего мы хотим добиться. Если мы хотим бороться за скудетто и более успешное выступление в ЛЧ, состав, ясное дело, должен быть усилен.

Нам нужны сильные футболисты, чтобы уровень повысился. Мне все равно, молодой это игрок или нет. Нам нужно больше вариантов», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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16 комментариев

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rigobersong
Болельщики просто с ума уже сходят, просто забывается быстро, что Милан давно не был не топ клубом, а болтался на 10х места фактически все 10е годы:) Пиоли надо давать контракт на лет 5 и на руках носить за то, что он дал этому Милану:))
+26
-3
+23
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blaugrano
Что Сарри, что Пиоли показали фантастический результат с такими-то составами.
+15
0
+15
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NMTEG
На выходе получился добротный сезон, но с очень неоднозначными отрезками.
Если бы в начале сезона мне сказали, что Милан попадет в 1/2 ЛЧ и будет в четверке — я бы согласился без раздумий. Форца
+9
0
+9
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Lost Sock
Милан молодцы ...
жиру красавчик ...
пиоли терпения ...
JuveForza
+6
-1
+5
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Cristiano Ronaldo
Пиоли гений! С таким слабым составом, творит чудеса! За чемпионство и полуфинал Лиги Чемпионов, низкий поклон вам, Маэстро.
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Kirkoroff
Ответ uefaligue
лацио и до сарии было в топ4. че ты несешь. еще и кубки выигрывала параллельно. с каким составом? с савичем за 100 лямов? с иммобиле забивающего каждый сезон по 30 голов? с альберто делающего 20 г+п каждый сезон? с педро? с топовым цз романьоли?
Настолько топовым, что Милан обрёл надёжную защиту только с его уходом. Очевидно что состав Лацио сильно уступает конкурентам за топ 4.
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0rbit
Ответ uefaligue
физрук в топ4 потому что с юве сняли очки. приписывает это достижение себе...
видел и без андестата в матче с Миланом и Байером, тактика - встать в 11 человек в штрафной и отбиваться, а при возможности врубать грязный фол. В продвинутой статистике может есть термин для недобора желтых и красных, вот по нему дикий недобор точно, не по xpts.

А «физрук» в след туре еще и третьим будет. Вполне возможное событие.
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ciao.ragazzi.2519
очень часто, до твоего прихода)
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ya_za_ac_milan
Конечно жаль Браима Диаса- он вчистую выиграл конкуренцию у Де Кетеларе, которого как бы основным брали. Спрогрессировал хорошо, играл на самоотдаче. По итогу этот паршивец Мальдини, отдаст Браима и оставит более слабого игрока Де Кетеларе. А ведь можно было продать бесполезного бельгийца, выкупить Браима и на сдачу ещё игрока в полузащиту взять.
Сами вдумайтесь, Браим Диас заслужил своей игрой быть основным в Милане, а Мальдини его кидает отдавая в глубокий запас в Реал, оставляя заведомо более слабого бельгийца.
Но Мальдини не признает конечно своих ошибок, Де Кетеларе будет в Милане и дальше, своими выходами на замену бесить и раздражать, я чуть телевизор свой не сломал, от его бестолковой игры.
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0rbit
Ответ uefaligue
физрук в топ4 потому что с юве сняли очки. приписывает это достижение себе...
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uefaligue
Ответ 0rbit
видел и без андестата в матче с Миланом и Байером, тактика - встать в 11 человек в штрафной и отбиваться, а при возможности врубать грязный фол. В продвинутой статистике может есть термин для недобора желтых и красных, вот по нему дикий недобор точно, не по xpts. А «физрук» в след туре еще и третьим будет. Вполне возможное событие.
а твои игроки милана не фолят? что ты несешь, адепт. ты из-за своего фанатизма несешь полный бред и вранье. при автобусе не может быть одинакового количества опасных атак, иди изучи что такое автобус, чел а потом чето тут хныкай.

с байером было специально организована такая стратегия и она сработала. и это была ответная встреча, первый матч ты умалчиваешь офк... в этом и заключается суть твоей манипуляции

я видел как твой милан в автобусе всей командой отбивался от монцы. я же не пишу про это и не визжу как ты это делаешь манипулируя фактами. твой милан в ответной встрече против наполи сидел в автобусе

у милана в первом матче 19 нарушений. это у тебя недобор красных
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uefaligue
Ответ 0rbit
видел и без андестата в матче с Миланом и Байером, тактика - встать в 11 человек в штрафной и отбиваться, а при возможности врубать грязный фол. В продвинутой статистике может есть термин для недобора желтых и красных, вот по нему дикий недобор точно, не по xpts. А «физрук» в след туре еще и третьим будет. Вполне возможное событие.
андерстат это сухие факты и "современная статистика" под "современный футбол", а не визги какого-то адепта с враньем и манипуляциями. че, лукомского не читаешь разве? он же твой кумир. так вот по этой стате рома на третьем месте. у нее футбол лучше чем у твоего милана
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