Стефано Пиоли: «Если «Милан» хочет бороться за скудетто и улучшить результат в ЛЧ, нужно усилить состав. Но мы в топ-4 третий год подряд – не знаю, когда такое было»
Стефано Пиоли считает, что «Милану» необходимо укрепить состав.
«Очевидно, от Лиги чемпионов мы получили гораздо больше, чем ожидали, и мы были огорчены вылетом от «Интера» в полуфинале. Но наше путешествие получилось лучше, чем кто-либо ожидал.
В то же время мы выступали не так хорошо, как ожидалось, в Серии А. И все же мы вышли в ЛЧ в третий раз подряд. Я даже не знаю, как давно такого не было.
Мы впервые постарались по-настоящему побороться в двух турнирах, и кое-где у нас возникли проблемы, это правда. Но сейчас мы наслаждаемся этой победой [над «Ювентусом»] и выходом в ЛЧ.
Это был странный сезон по целому ряду причин. Мы были без основного вратаря несколько месяцев, некоторые игроки ездили на ЧМ, и эта пауза посреди сезона была непривычной для всех. Понадобилось время на то, чтобы обрести форму вновь.
Трансферные планы зависят от ожиданий и того, чего мы хотим добиться. Если мы хотим бороться за скудетто и более успешное выступление в ЛЧ, состав, ясное дело, должен быть усилен.
Нам нужны сильные футболисты, чтобы уровень повысился. Мне все равно, молодой это игрок или нет. Нам нужно больше вариантов», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Если бы в начале сезона мне сказали, что Милан попадет в 1/2 ЛЧ и будет в четверке — я бы согласился без раздумий. Форца
жиру красавчик ...
пиоли терпения ...
JuveForza
А «физрук» в след туре еще и третьим будет. Вполне возможное событие.
Сами вдумайтесь, Браим Диас заслужил своей игрой быть основным в Милане, а Мальдини его кидает отдавая в глубокий запас в Реал, оставляя заведомо более слабого бельгийца.
Но Мальдини не признает конечно своих ошибок, Де Кетеларе будет в Милане и дальше, своими выходами на замену бесить и раздражать, я чуть телевизор свой не сломал, от его бестолковой игры.
с байером было специально организована такая стратегия и она сработала. и это была ответная встреча, первый матч ты умалчиваешь офк... в этом и заключается суть твоей манипуляции
я видел как твой милан в автобусе всей командой отбивался от монцы. я же не пишу про это и не визжу как ты это делаешь манипулируя фактами. твой милан в ответной встрече против наполи сидел в автобусе
у милана в первом матче 19 нарушений. это у тебя недобор красных