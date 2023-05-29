Стефано Пиоли: «Если «Милан» хочет бороться за скудетто и улучшить результат в ЛЧ, нужно усилить состав. Но мы в топ-4 третий год подряд – не знаю, когда такое было»

Стефано Пиоли считает, что «Милану» необходимо укрепить состав.

«Очевидно, от мы получили гораздо больше, чем ожидали, и мы были огорчены вылетом от «Интера» в полуфинале. Но наше путешествие получилось лучше, чем кто-либо ожидал.

В то же время мы выступали не так хорошо, как ожидалось, в Серии А. И все же мы вышли в ЛЧ в третий раз подряд. Я даже не знаю, как давно такого не было.

Мы впервые постарались по-настоящему побороться в двух турнирах, и кое-где у нас возникли проблемы, это правда. Но сейчас мы наслаждаемся этой победой [над «Ювентусом»] и выходом в ЛЧ.

Это был странный сезон по целому ряду причин. Мы были без основного вратаря несколько месяцев, некоторые игроки ездили на ЧМ, и эта пауза посреди сезона была непривычной для всех. Понадобилось время на то, чтобы обрести форму вновь.

Трансферные планы зависят от ожиданий и того, чего мы хотим добиться. Если мы хотим бороться за скудетто и более успешное выступление в ЛЧ, состав, ясное дело, должен быть усилен.

Нам нужны сильные футболисты, чтобы уровень повысился. Мне все равно, молодой это игрок или нет. Нам нужно больше вариантов», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.

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