«Штутгарт» и «Гамбург» сыграют в стыковых матчах за место в Бундеслиге

«Гамбург» и «Штутгарт» встретятся в стыковых матчах за право играть в Бундеслиге.

«Гамбург» занял 3-е место в итоговой турнирной таблице второй Бундеслиги, на одно очко отстав от « ». Команда провела во втором дивизионе последние 5 сезонов – в предыдущем сезоне команда проиграла в стыковых матчах «Герте».

«Гамбург» не выступал в высшем дивизионе с сезона-2017/18, по итогам которого вылетел во вторую Бундеслигу впервые в истории клуба.

«Штутгарт» занял в Бундеслиге 16-е место по итогам сезона. Клуб сохранял место в Бундеслиге на протяжении трех сезонов подряд – последний раз «Штутгарт» выступал во втором дивизионе Германии в сезоне-2019/20, вылетев по итогам предыдущего сезона после проигрыша «Униону» в стыковых матчах.

«Гамбург» и «Штутгарт» сыграют друг с другом 1 и 5 июня.

Напрямую в Бундеслигу вышли «Хайденхайм» и « », вылетели – «Шальке» и «Герта».

«Хайденхайм» впервые вышел в Бундеслигу, забив на 93-й и 99-й. Фанаты «Гамбурга» уже праздновали на поле выход в высший дивизион, но клуб опустился в зону стыков

«Шальке» и «Герта» вылетели из Бундеслиги, «Штутгарт» сыграет в стыковых матчах

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