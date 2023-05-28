«Штутгарт» и «Гамбург» сыграют в стыковых матчах за место в Бундеслиге

Теги Шальке Гамбург Герта Штутгарт бундеслига Германия Д2 Германия Дармштадт Хайденхайм Футбол

«Гамбург» и «Штутгарт» встретятся в стыковых матчах за право играть в Бундеслиге.

«Гамбург» занял 3-е место в итоговой турнирной таблице второй Бундеслиги, на одно очко отстав от «Хайденхайма». Команда провела во втором дивизионе последние 5 сезонов – в предыдущем сезоне команда проиграла в стыковых матчах «Герте».

«Гамбург» не выступал в высшем дивизионе с сезона-2017/18, по итогам которого вылетел во вторую Бундеслигу впервые в истории клуба.

«Штутгарт» занял в Бундеслиге 16-е место по итогам сезона. Клуб сохранял место в Бундеслиге на протяжении трех сезонов подряд – последний раз «Штутгарт» выступал во втором дивизионе Германии в сезоне-2019/20, вылетев по итогам предыдущего сезона после проигрыша «Униону» в стыковых матчах.

«Гамбург» и «Штутгарт» сыграют друг с другом 1 и 5 июня.

Напрямую в Бундеслигу вышли «Хайденхайм» и «Дармштадт», вылетели – «Шальке» и «Герта».

«Хайденхайм» впервые вышел в Бундеслигу, забив на 93-й и 99-й. Фанаты «Гамбурга» уже праздновали на поле выход в высший дивизион, но клуб опустился в зону стыков

«Шальке» и «Герта» вылетели из Бундеслиги, «Штутгарт» сыграет в стыковых матчах

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
попытка номер 5 выйти Гамбурге в Бундеслигу
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел павел
а ведь когда то это была вывеска топ матча(
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Раньше Гамбург и Штуттгарт в ЛЧ играли, а теперь в стыках...совсем Бундеслига скатилась.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Да уж судья параллельного матча все усилия приложил, чтобы Гамбургеры не вышли напрямую )))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pokrishkin
Мне нравился Гамбург нулевых с Ван Дер Вартом, Де Йонгом, Компани там играл молодой и т.д. В десятых это был уже неинтересный середняк-аутсайдер проигрывающий 9:0 Баварии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
Ответ OldRedWhite
Да уж судья параллельного матча все усилия приложил, чтобы Гамбургеры не вышли напрямую )))
почему?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
Ответ OldRedWhite
Могу ответить только на вопрос : Как ? А почему не в курсе дела )))
смотрел вессь матч,все по делу!точка была,судья 11 минут тоже по делу добавил!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Розовопопый пони
Ответ Port Royal
Очень многие в прошлом топовые немецкие клубы переживают сейчас тёмные времена, фактически все кроме Баварии, разница в финансовых возможностях просто удручающая, с одной стороны есть свой шарм в том что клубы Бундеслиги(кроме Лейпцига и Хоффенхайма) принадлежат болельщикам по правилу «50+1», но это правило мешает создать достойную конкуренцию в лиге
Ну а собственно, кто виноват?) Дортмунд наглядно показал, что при усердной работе, можно вылезти из долговой ямы. А то, что происходит с Шальке и Гамбургом - это просто квинтесенция управленческой бездарности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заур Джабраилов
когда матчи?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Фифа Алекс
болел за Гамбург?
Если серьёзное , то скорее да , но и Гамбург тоже непонятно как сыграл наконец-то со счётом 1:0 )))
Обычно пропускают мешок!
Но у этих может быть , хоть деньги были бы на радикальное усиление состава …
А так Герта и особенно Шальке просто супер-клубы по сравнению с вновь прибывшими )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
Ответ OldRedWhite
Да я просто видно не разобрался и перепутал ! Смотрел Гамбург вместо Ханденхайма … Идиот я
болел за Гамбург?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Фифа Алекс
странно писать такой комент не смотрев матч!)
Да я просто видно не разобрался и перепутал !
Смотрел Гамбург вместо Ханденхайма …
Идиот я
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
Ответ OldRedWhite
Тогда - прядок !
странно писать такой комент не смотрев матч!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Фифа Алекс
смотрел вессь матч,все по делу!точка была,судья 11 минут тоже по делу добавил!
Тогда - прядок !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Фифа Алекс
почему?
Могу ответить только на вопрос : Как ?
А почему не в курсе дела )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
попытка номер 5 выйти Гамбурге в Бундеслигу
Не выйдут. Штутгарт неплохую форму набрал. Обыграл Майнц в гостях 1:5.😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юлия Закаблукова
Матч уровня бундес лиги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Розовопопый пони
Буду болеть за герра Племянника и его комнаду. Аллигатор против Динозавра - забавная вывеска
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Какие были команды в нулевые когда я только начинал влюбляться в футбол.С одной стороны у Штугтарта Марио Гомес, Хедира, Какау, Хильдебрант, Таски, Мейра, Артур Бока; были раскрыты молодые Лам, Кураньи и Глеб.У Гамбурга не менее солидные имена: Ван дер Варт, Де Йонг, Сорин, Герреро, Троховски, молодые Компани и Боатенг
Ребята, помните?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Port Royal
Очень многие в прошлом топовые немецкие клубы переживают сейчас тёмные времена, фактически все кроме Баварии, разница в финансовых возможностях просто удручающая, с одной стороны есть свой шарм в том что клубы Бундеслиги(кроме Лейпцига и Хоффенхайма) принадлежат болельщикам по правилу «50+1», но это правило мешает создать достойную конкуренцию в лиге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий