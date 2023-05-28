«Штутгарт» и «Гамбург» сыграют в стыковых матчах за место в Бундеслиге
«Гамбург» и «Штутгарт» встретятся в стыковых матчах за право играть в Бундеслиге.
«Гамбург» занял 3-е место в итоговой турнирной таблице второй Бундеслиги, на одно очко отстав от «Хайденхайма». Команда провела во втором дивизионе последние 5 сезонов – в предыдущем сезоне команда проиграла в стыковых матчах «Герте».
«Гамбург» не выступал в высшем дивизионе с сезона-2017/18, по итогам которого вылетел во вторую Бундеслигу впервые в истории клуба.
«Штутгарт» занял в Бундеслиге 16-е место по итогам сезона. Клуб сохранял место в Бундеслиге на протяжении трех сезонов подряд – последний раз «Штутгарт» выступал во втором дивизионе Германии в сезоне-2019/20, вылетев по итогам предыдущего сезона после проигрыша «Униону» в стыковых матчах.
«Гамбург» и «Штутгарт» сыграют друг с другом 1 и 5 июня.
Напрямую в Бундеслигу вышли «Хайденхайм» и «Дармштадт», вылетели – «Шальке» и «Герта».
«Хайденхайм» впервые вышел в Бундеслигу, забив на 93-й и 99-й. Фанаты «Гамбурга» уже праздновали на поле выход в высший дивизион, но клуб опустился в зону стыков
«Шальке» и «Герта» вылетели из Бундеслиги, «Штутгарт» сыграет в стыковых матчах
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Обычно пропускают мешок!
Но у этих может быть , хоть деньги были бы на радикальное усиление состава …
А так Герта и особенно Шальке просто супер-клубы по сравнению с вновь прибывшими )))
Смотрел Гамбург вместо Ханденхайма …
Идиот я
А почему не в курсе дела )))
Ребята, помните?