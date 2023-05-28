Тен Хаг о Рэшфорде: «Маркус способен забить 40 голов за сезон. Он может стать лучше»

Эрик тен Хаг заявил, что Маркус Рэшфорд может забить 40 голов в сезоне.

Англичанин забил 17 голов в 34 матчах нынешнего сезона АПЛ.

«У Маркуса есть много возможностей для улучшения его игры. Убежден, что он мог бы забить еще больше голов. К примеру, если взять последние десять матчей, он достаточно не забил. Думаю, мог бы реализовать два-три момента.

Поэтому он может стать лучше. Но я доволен Маркусом с учетом его ситуации в прошлом сезоне и тем, что он делает сейчас.

Мы поддерживали его как могли, и не только с точки зрения футбола, но и в плане психологического настроя. Так что мы довольны, но должны стремиться к большему.

Уверен, что Маркус способен забить 40 голов в сезоне», – сказал главный тренер « » .

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