Тен Хаг о Рэшфорде: «Маркус способен забить 40 голов за сезон. Он может стать лучше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что Маркус Рэшфорд может забить 40 голов в сезоне.

Англичанин забил 17 голов в 34 матчах нынешнего сезона АПЛ.

«У Маркуса есть много возможностей для улучшения его игры. Убежден, что он мог бы забить еще больше голов. К примеру, если взять последние десять матчей, он достаточно не забил. Думаю, мог бы реализовать два-три момента.

Поэтому он может стать лучше. Но я доволен Маркусом с учетом его ситуации в прошлом сезоне и тем, что он делает сейчас.

Мы поддерживали его как могли, и не только с точки зрения футбола, но и в плане психологического настроя. Так что мы довольны, но должны стремиться к большему.

Уверен, что Маркус способен забить 40 голов в сезоне», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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8 комментариев

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Under
Ответ Кино Музыка
Это иллюзии. Напористость и умение забивать вещи немного разные.
а он не умеет забивать?
ну и потом, Тен Хаг не про какие-то нереальные цифры говорит - у него уже 30 голов за сезон, где осталось ещё два матча и было достаточно травм
если без форс-мажоров и продолжить выкладываться, то почему бы и нет?
+2
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+2
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Любезный Коссутий
способен. но только рядом с каким-нибудь Кейном.
это намек был.
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Мансур Мадаев
7хаг попутал, это полено не способна на больше
0
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