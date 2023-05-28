Тен Хаг о Рэшфорде: «Маркус способен забить 40 голов за сезон. Он может стать лучше»
Эрик тен Хаг заявил, что Маркус Рэшфорд может забить 40 голов в сезоне.
Англичанин забил 17 голов в 34 матчах нынешнего сезона АПЛ.
«У Маркуса есть много возможностей для улучшения его игры. Убежден, что он мог бы забить еще больше голов. К примеру, если взять последние десять матчей, он достаточно не забил. Думаю, мог бы реализовать два-три момента.
Поэтому он может стать лучше. Но я доволен Маркусом с учетом его ситуации в прошлом сезоне и тем, что он делает сейчас.
Мы поддерживали его как могли, и не только с точки зрения футбола, но и в плане психологического настроя. Так что мы довольны, но должны стремиться к большему.
Уверен, что Маркус способен забить 40 голов в сезоне», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
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ну и потом, Тен Хаг не про какие-то нереальные цифры говорит - у него уже 30 голов за сезон, где осталось ещё два матча и было достаточно травм
если без форс-мажоров и продолжить выкладываться, то почему бы и нет?
это намек был.