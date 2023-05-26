Джонсон о «Челси»: «Вместо покупки Мудрика предпочел бы, чтобы клуб поработал с Пулишичем. Заиграй он – и вот у вас есть игрок за 60 миллионов»

Теги Челси Глен Джонсон премьер-лига Англия Кристиан Пулишич Михаил Мудрик Футбол

Глен Джонсон предложил «Челси» заняться развитием Кристиана Пулишича.

Американский футболист сыграл 23 матча в текущем сезоне АПЛ, забив один мяч и сделал одну результативную передачу.

«Считаю, что он способен на большее.

Я бы, вероятно, попытался понять, что не так с этим футболистом, вместо того чтобы подписать кого-то еще за 80 миллионов. Кристиан – хороший игрок.

За сколько вы собираетесь его продать? За 30 миллионов фунтов? Это не вопрос того, что вы купили кого-то, и поэтому нужно избавиться от тех активов, которые есть.

Вместо того чтобы подписывать, например, Михаила Мудрика, я бы предпочел, чтобы они поработали с Пулишичем, он заиграл бы – и вот у вас есть игрок за 60 миллионов» – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии.

 

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15 комментариев

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Alexander Yavriantz
Мудрик это нечто. Был уверен, что пропустим вчера гол от него, но это такая бездарность, даже не близко к створу мяч отправил, это был позор. Потом ещё несколько раз показывал, что между ним и топ-футболом мало общего.
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Mohnatiy
И в чём он не прав?
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eRo
Ответ norm777
Пулишич просто слабый игрок и сильно переоценен. Пусть идёт где-нибудь в Саутгемптоне пылит. Хотя и про Мудрика можно сказать то же самое
Только на голову сильнее Мудрика и в еврофутболе не первые полгода, а шестой год. Не мог человек разучиться играть в футбол моментально в 24 года. Джонсон и говорит, что "стоит попытаться понять, что с ним не так".
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seka@
С Мудриком, конечно, намудрили, но и Пулишич тоже есть подозрение, что он будет вечно перспективным
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Вова Паскаянц
Если кто не понял ,Мудрик за 100 лямов это гум.помощь Окраине ,его цена максимум 20
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Tun
Вместо подписания Мудрика и покурить лучше)
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Пирс Морган
Ну, все, Джонсон, сейчас тебе объяснят, что Мудрику надо дать еще 10 лет
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Мукунку хороший
Мудрика брали как флажок на демонстрацию.. ну помахали..? Пора сдавать на склад))
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Сэр Шурф
Очередной русский, который горит с того, что их футболистов топ-клубы не берут, все ясно
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Акира_1
Пулишича как футболиста давно уничтожили травмы. В первые сезоны в Челси он действительно был неплох, но потом травма на травме. После которых он уже не может больше набрать форму. Вывод в том, что Пулишич и Мудрик не уровень для топ команд АПЛ, им нужно уезжать отсюда.
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Lucky Luciano
Челси нужен полузащитник формации де Брюйне, Эдегора, Модрича , и топ форвард , я говорил об этом ещё после победы в ЛЧ. В команде некому и не на кого отдать последний пас.Все полузащитники в команде для стерильного владения не более.
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Сэр Шурф
Ответ seka@
С Мудриком, конечно, намудрили, но и Пулишич тоже есть подозрение, что он будет вечно перспективным
Пулишичу нужен скоростной футбол и пространство, в этих условиях он лучше всего себя проявляет. Понятно, что он не футболист первого эшелона, но как качественное усиление в ходе игры вполне может пригодиться
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Ришад Хайруллин
Ответ Вова Паскаянц
Если кто не понял ,Мудрик за 100 лямов это гум.помощь Окраине ,его цена максимум 20
фофана кукарелья и энцо тоже?
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