Джонсон о «Челси»: «Вместо покупки Мудрика предпочел бы, чтобы клуб поработал с Пулишичем. Заиграй он – и вот у вас есть игрок за 60 миллионов»

Глен Джонсон предложил «Челси» заняться развитием Кристиана Пулишича.

Американский футболист сыграл 23 матча в текущем сезоне , забив один мяч и сделал одну результативную передачу.

«Считаю, что он способен на большее.

Я бы, вероятно, попытался понять, что не так с этим футболистом, вместо того чтобы подписать кого-то еще за 80 миллионов. Кристиан – хороший игрок.

За сколько вы собираетесь его продать? За 30 миллионов фунтов? Это не вопрос того, что вы купили кого-то, и поэтому нужно избавиться от тех активов, которые есть.

Вместо того чтобы подписывать, например, , я бы предпочел, чтобы они поработали с Пулишичем, он заиграл бы – и вот у вас есть игрок за 60 миллионов» – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии.

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