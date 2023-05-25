Слот не возглавит «Тоттенхэм»: «Хочу остаться в «Фейеноорде». Встречался с руководством по вопросу продления контракта, жду не дождусь следующего сезона»

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Тоттенхэм Арне Слот Футбол

Арне Слот не хочет покидать «Фейеноорд».

Ранее сообщалось, что в услугах Слота заинтересован «Тоттенхэм». Как сообщает BBC, в среду тренер встретился с руководством «Фейеноорда», чтобы обсудить продление соглашения – его текущий контракт действует до 2025 года.

«До меня доходило много слухов об интересе других клубов. Хоть мне и приятно, но я хочу остаться в «Фейеноорде» и продолжить работать над тем, что мы создали в прошлом году.

Разговоров об уходе нет и не было, и вчерашняя встреча [с руководством] была исключительно по вопросу продления контракта. Все переговоры с клубом всегда велись только об этом. С нетерпением жду следующего сезона в «Фейеноорде», – сказал Слот.

Арне Слот возглавил «Фейеноорд» в 2021 году. В текущем сезоне клуб под его руководством впервые с 2017 года стал чемпионом Нидерландов.

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5 комментариев

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therealgreenman
Уже мало кому интересна эта руина…
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U
Логично, человек сам себе не враг.
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Alex Sarus
Значит хороший тренер
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uefaligue
никто в этот гадюшник уже идти не хочет
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Okaka
значит одним лысым в АПЛ меньше
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