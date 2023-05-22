Ивич о 3:0 с «Ростовом»: «Краснодар» был лучше. Возможно, они больше владели мячом, но мы контролировали ритм»
Владимир Ивич считает заслуженной победу «Краснодара» над «Ростовом» (3:0) в Мир РПЛ.
«Футболисты «Краснодара» играют на максимум и концентрируются с первых минут игры. Они выполнили все, что мы от них просили. Мы были лучше. Возможно, «Ростов» больше владел мячом, но мы контролировали ритм.
Да, у «Ростова» был шанс в начале второго тайма, но у нас было больше моментов. Мы забили два быстрых гола, у нас было еще 3-4 шанса.
Мы работаем над подходом, над менталитетом команды. У нас в прошлом были хорошие игры, которые мы могли выиграть, но в конце немного не дотянули. Как раз работаем над этим.
Травмы Кордобы и Кайо? Сейчас они проходят медосмотр. Завтра днем мы узнаем результаты.
Кади, Черников, Сорокин, Кривцов? Всех, кроме Кривцова, можно ждать к финалу Кубка России», — сказал главный тренер «Краснодара» в эфире «Матч ТВ».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Вот он стартовый состав. Не хватает только Кади.
Продолжайте в том же духе.
Сейчас самое главное - чтобы травмы оказались не серьёзными. И не торопиться, всех, у кого повреждения, плавно подводить к финалу Кубка.
Лучше в оставшихся 2 турах проверить максимум резервистов.
Нужно брать Кубок, тогда сезон можно считать успешным.