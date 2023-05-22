Ивич о 3:0 с «Ростовом»: «Краснодар» был лучше. Возможно, они больше владели мячом, но мы контролировали ритм»

Теги Ростов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

Владимир Ивич считает заслуженной победу «Краснодара» над «Ростовом» (3:0) в Мир РПЛ.

«Футболисты «Краснодара» играют на максимум и концентрируются с первых минут игры. Они выполнили все, что мы от них просили. Мы были лучше. Возможно, «Ростов» больше владел мячом, но мы контролировали ритм.

Да, у «Ростова» был шанс в начале второго тайма, но у нас было больше моментов. Мы забили два быстрых гола, у нас было еще 3-4 шанса.

Мы работаем над подходом, над менталитетом команды. У нас в прошлом были хорошие игры, которые мы могли выиграть, но в конце немного не дотянули. Как раз работаем над этим.

Травмы Кордобы и Кайо? Сейчас они проходят медосмотр. Завтра днем мы узнаем результаты.

Кади, Черников, Сорокин, Кривцов? Всех, кроме Кривцова, можно ждать к финалу Кубка России», — сказал главный тренер «Краснодара» в эфире «Матч ТВ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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11 комментариев

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Сергей Жарковский
У Краснодара трудный календарь, впереди ещё два матча с ЦСКА, в том числе на кубок, но их нацеленность на победу они продемонстрировали в игре с Ростовом! Красота!
+16
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Лурц
Быки действительно были быками. Я кайфанул от игры с Ростовом, в отличие от той невнятной и скомканной игры с Уралом.
Вот он стартовый состав. Не хватает только Кади.
Продолжайте в том же духе.
+10
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Лысый огурец
Ионов красава, восхищаюсь ним 35 а как носится по полю, молодец до и вся команда молодцы.
+8
0
+8
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Джефф Лебовски
Ответ Лурц
Быки действительно были быками. Я кайфанул от игры с Ростовом, в отличие от той невнятной и скомканной игры с Уралом. Вот он стартовый состав. Не хватает только Кади. Продолжайте в том же духе.
Да, пожалуй, лучшая игра сезона. При этом результат абсолютно был не важен.
Сейчас самое главное - чтобы травмы оказались не серьёзными. И не торопиться, всех, у кого повреждения, плавно подводить к финалу Кубка.
Лучше в оставшихся 2 турах проверить максимум резервистов.
Нужно брать Кубок, тогда сезон можно считать успешным.
+4
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Alina_77
Ответ Фрош
Как играет Краснодар, когда у Ростова играет основа, все видели месяц назад в игре на кубок. Так-то , Илич.
А у Краснодара вчера основа играла?)
+3
0
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Ahtarisiti
Владение мячом у Краснодара было больше 53/47, пенальти просто ещё перестали давать в каждом матче, оттуда и поражения по три подряд..
+4
-2
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Такие дела
Без обычного вратаря, накосячившего за сезон очков столько, что хватило бы на 2 место, и без никчемного капитана, Краснодар смотрелся очень хорошо. А сафонов оборзел от пиара. Е у надо отдохнуть, поразмыслить и понять, что он пока НИКТО
+4
-3
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Сергей Денисов
если б быки не ра теряли кучу очков они были в тройке сто проу.ивич хорошуикомаеоу сделал
+1
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Игорь Меркулов
Ответ Лурц
Быки действительно были быками. Я кайфанул от игры с Ростовом, в отличие от той невнятной и скомканной игры с Уралом. Вот он стартовый состав. Не хватает только Кади. Продолжайте в том же духе.
Черникова куда больше не хватает!
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