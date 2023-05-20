Грилиш после 4:0 с «Реалом» поставил эмодзи с застегнутым ртом под видео с критикой от Гути. Экс-игрок «Мадрида» сказал, что не заметил хавбека «Сити» в первом матче
Джек Грилиш ответил на критику Гути после противостояния с «Реалом».
Джек Грилиш ответил Гути на критику своего выступления в первом матче с «Реалом».
После первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1), Гути в эфире El Chiringuito раскритиковал игру Грилиша, заявив, что «не замечал его на поле» в матчах с «Реалом» и «Баварией».
Ответная встреча на «Этихад Стэдиум» завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 4:0. После матча Грилиш ответил на высказывание Гути в твиттере El Chiringuito, где был опубликован видеофрагмент эфира. Полузащитник «Манчестер Сити» отправил комментарий, содержащий эмодзи с застегнутым ртом.
В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Интера». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
P.s. И не такой он был уж крутой игрок, чтобы идти в эксперты. Не Руни и уж тем более не Анри.