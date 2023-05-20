Грилиш после 4:0 с «Реалом» поставил эмодзи с застегнутым ртом под видео с критикой от Гути. Экс-игрок «Мадрида» сказал, что не заметил хавбека «Сити» в первом матче

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Гути Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Джек Грилиш соцсети Футбол

Джек Грилиш ответил на критику Гути после противостояния с «Реалом».

Джек Грилиш ответил Гути на критику своего выступления в первом матче с «Реалом».

После первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1), Гути в эфире El Chiringuito раскритиковал игру Грилиша, заявив, что «не замечал его на поле» в матчах с «Реалом» и «Баварией».

Ответная встреча на «Этихад Стэдиум» завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 4:0. После матча Грилиш ответил на высказывание Гути в твиттере El Chiringuito, где был опубликован видеофрагмент эфира. Полузащитник «Манчестер Сити» отправил комментарий, содержащий эмодзи с застегнутым ртом.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Интера». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.

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30 комментариев

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blaugrano
Зато во втором матче Гути не заметил уже Реал.
+66
-10
+56
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Syog1010
Грилиш отлично работал на команду в первом матче, и вообще довольно особенный вингер, возможно он не оправдывает чьих-то ожиданий по стате, но отлично выполняет уникальную роль в схеме Пепа, по сути играя латераля
+46
-3
+43
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Отец Абду
Имеет полное право... На критику отреагировал с отличной игрой и с выходом в финал:)
+39
-11
+28
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ман сити фейк
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Во втором тоже не видно было, обычное британское поленце.
Не понимаешь футбол
+18
-2
+16
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Очевидное невероятное
Главное общий счёт 5-1
+23
-10
+13
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ман сити фейк
Ответ Syog1010
Грилиш отлично работал на команду в первом матче, и вообще довольно особенный вингер, возможно он не оправдывает чьих-то ожиданий по стате, но отлично выполняет уникальную роль в схеме Пепа, по сути играя латераля
О нём плохо говорят только те кто не смотрят матчи Ман Сити. На самом деле его вклад велик. Сколько голов забито после фолов заработанными Грилишом никто не посчитал. Его брали чуть завышенной цене. Брали бы за цену Мареза никто бы не критиковал
+16
-5
+11
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Syog1010
Ответ ман сити фейк
О нём плохо говорят только те кто не смотрят матчи Ман Сити. На самом деле его вклад велик. Сколько голов забито после фолов заработанными Грилишом никто не посчитал. Его брали чуть завышенной цене. Брали бы за цену Мареза никто бы не критиковал
Он мне напоминает Педро, только сильно апгрейднутого физически и технически. Педро тоже всегда сильно недооценивали.
+11
-2
+9
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Ебздрогыч
Имеет полное право
+14
-7
+7
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Диер Ташкент
Грилиш на Этихаде был хорош
+8
-1
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Ман Сити
В первом матче Джек посадил на красную Карвахаля. Не его вина ,что ее не показали
+9
-5
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Kazbek Ilyassovskiy
За что ценю Гвардиолу - даже англичане у него хорошо играют. Хорошие они игроки, толковые, только тренер им нужен грамотный.
+4
-1
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CoTTo
а хваленный Реал и обладателя золотого мяча он увидел))
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Tristan...
Грилиш должен был вместе со смайликом отправить ещё легендарную фразу «Что с лицом?»
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rigobersong
модрич там тоже много говорил, а на деле поставили на место как и на ЧМ:)))
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308246@gmail.com
Ответ Нефанатик
Мы 4 года не замечаем в еврокубках Барсу. Ты бы за это переживал
Это со зрением что-то.
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zzzeeerrrooo
Ответ Syog1010
Он мне напоминает Педро, только сильно апгрейднутого физически и технически. Педро тоже всегда сильно недооценивали.
Педро техничнее так ещё и двумя ногами одинаково хорошо играет
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Benner
Ответ Syog1010
Он мне напоминает Педро, только сильно апгрейднутого физически и технически. Педро тоже всегда сильно недооценивали.
Педро в 1000 раз техничнее Грилиша
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Azizboy
Если сити выиграет лиги чемпионов то пять команд выйдут? или четыре?
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proeast
Считаю что Грилиш это пол команды нынешнего Сити ☝🏻
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Santa-Barbara
Гути очень предвзят, глорит за Реал. Имеет право, он же бывший их игрок, но если назвался экспертом, то будь добр быть объективнее. Мнение эксперта отчасти тем и отличается от любого другого мнения, что основано на знаниях и объективности.

P.s. И не такой он был уж крутой игрок, чтобы идти в эксперты. Не Руни и уж тем более не Анри.
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bam bam
в очередной раз... смеётся хорошо тот ...
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Burel
поставили на место высокомерных игроков и фанатов зеро-требольного проекта
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zzzeeerrrooo
Ответ ман сити фейк
О нём плохо говорят только те кто не смотрят матчи Ман Сити. На самом деле его вклад велик. Сколько голов забито после фолов заработанными Грилишом никто не посчитал. Его брали чуть завышенной цене. Брали бы за цену Мареза никто бы не критиковал
По факту его и взяли по цене Мареза скинув Стерлинга
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Барсик Юрана
Унизил вечного лавочника
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