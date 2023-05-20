Джек Грилиш ответил на критику Гути после противостояния с «Реалом».

ответил на критику своего выступления в первом матче с «Реалом».

После первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1), Гути в эфире El Chiringuito раскритиковал игру Грилиша, заявив, что «не замечал его на поле» в матчах с « » и «Баварией».

Ответная встреча на «Этихад Стэдиум» завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 4:0. После матча Грилиш ответил на высказывание Гути в твиттере El Chiringuito, где был опубликован видеофрагмент эфира. Полузащитник «Манчестер Сити» отправил комментарий, содержащий эмодзи с застегнутым ртом.

В финале «Манчестер Сити» сыграет против «Интера». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.

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