Юрген Клопп заявил о намерении узнать, куда пойдут деньги с его штрафа.

Специалист был оштрафован на 75 тысяч фунтов за критику в адрес судьи Пола Тирни после матча с «Тоттенхэмом». Немецкий тренер отметил предвзятость арбитра и выразил недовольство его комментариями во время матча.

«Я ожидал наказания с учетом того, что мы знали и могли слышать по разговорам.

Как и всегда, я бы хотел узнать, куда идут деньги со штрафов. Если они идут на хорошее дело, то я счастлив их заплатить.

Если нет и Футбольная ассоциация Англии оставляет их у себя, то нам снова нужно поговорить, и тогда я думаю об этом немного жестче.

Более того, люди вокруг меня вели себя в негативном ключе. Они думали, что [наказание] может быть больше», – сказал главный тренер « » .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!