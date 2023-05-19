Клопп о штрафе в 75 тысяч фунтов: «Хотел бы узнать, куда идут деньги. На хорошее дело – счастлив заплатить. Если нет – нам нужно поговорить»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп заявил о намерении узнать, куда пойдут деньги с его штрафа.

Специалист был оштрафован на 75 тысяч фунтов  за критику в адрес судьи Пола Тирни после матча с «Тоттенхэмом». Немецкий тренер отметил предвзятость арбитра и выразил недовольство его комментариями во время матча.

«Я ожидал наказания с учетом того, что мы знали и могли слышать по разговорам.

Как и всегда, я бы хотел узнать, куда идут деньги со штрафов. Если они идут на хорошее дело, то я счастлив их заплатить.

Если нет и Футбольная ассоциация Англии оставляет их у себя, то нам снова нужно поговорить, и тогда я думаю об этом немного жестче.

Более того, люди вокруг меня вели себя в негативном ключе. Они думали, что [наказание] может быть больше», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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30 комментариев

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раскаявшийся жиробас
Какой же Клопп финансово грамотный!
+49
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Evgeny Trifonov
похоже везде с этими штрафами мутная история. никто не понимает куда идут деньги, в России тоже этот вопрос возникал у тренеров
+41
-3
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Red Line
Юрген начал наматывать и подтягивать фа потихоньку.
Очень интересно услышать что-то внятное в ответ, дорогая фа)
+19
-4
+15
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Streetbor
Ливерпуль теперь останется без трансферов.
+13
-1
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Konstantin Meerov
На помощь семьям украинских чиновников
+7
-1
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Иван Иванов
Ответ раскаявшийся жиробас
Какой же Клопп финансово грамотный!
У Венгера учился...
+3
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LaffyTaffy
Ответ Evgeny Trifonov
похоже везде с этими штрафами мутная история. никто не понимает куда идут деньги, в России тоже этот вопрос возникал у тренеров
Наши члены КДК на эти деньги потом в сауне по вечерам пивко пьют и девок за ляшки трогают.
+7
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Сергей
Куда он дел свою фартовую кепку с надписью pőhler времён Дортмунда?
+3
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Vedved
Ответ #SharkTeam
Больше Клопа в АПЛ получает только Гвардиола, а он ноет из-за такого штрафа. Вот же немецкий скупердяй
Он не ноет из-за штрафа, а интересуется куда идут бабки)
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Роман
На летние трансферы Ливерпуля привлекают, Юрген
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Typizza
Нет бюджета на летнее ТО теперь
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Spaten
Мы хотим знать, в чьи руки перейдет возведенное нами здание!
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DolJun
на зарплату судьям, которые свистят в пользу сити, очевидно
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svft
у меня как раз смс-ка брякнула. а вдруг?!?
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Liverpool_YNWA
Ответ Streetbor
Ливерпуль теперь останется без трансферов.
Ну, судя по тому, как мало тратит Ливерпуль, то можно подумать, что эти трансферы осуществляются из кармана Клоппа
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DekiB
На поиски Залужного пойдут бабульки
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Бродяга-симпатяга
Куда, куда.....зеленому на кокс. Вон его постоянно штормит а охрана сплошь британцы. Кто то же должен оплачивать дискотеку
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Stereophonics89
в бюджет Ливерпуля, не иначе
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Газонокосильщик Хави
На факультативы для лемпарда
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Stereophonics89
в бюджет Ливерпуля, не иначе
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DekiB
Ответ LaffyTaffy
Наши члены КДК на эти деньги потом в сауне по вечерам пивко пьют и девок за ляшки трогают.
Особенно Анзор!
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DekiB
Ответ Заяцволк
Ну тут понятно, куда деньги пойдут. Украинский Андрейка является легендой нашего Ливерпуля, в то время как российский Андрейка аж четырежды продырявил наш Ливерпуль, у кого-то ещё есть вопросы ?
Дырверпуль!
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Добрый Ретроград
Ответ Streetbor
Ливерпуль теперь останется без трансферов.
:)
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vals1702
Тирни не будет судит ЛФК, это стоило дисквы и штрафа
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Заяцволк
Ну тут понятно, куда деньги пойдут. Украинский Андрейка является легендой нашего Ливерпуля, в то время как российский Андрейка аж четырежды продырявил наш Ливерпуль, у кого-то ещё есть вопросы ?
+2
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