Клопп о штрафе в 75 тысяч фунтов: «Хотел бы узнать, куда идут деньги. На хорошее дело – счастлив заплатить. Если нет – нам нужно поговорить»
Юрген Клопп заявил о намерении узнать, куда пойдут деньги с его штрафа.
Специалист был оштрафован на 75 тысяч фунтов за критику в адрес судьи Пола Тирни после матча с «Тоттенхэмом». Немецкий тренер отметил предвзятость арбитра и выразил недовольство его комментариями во время матча.
«Я ожидал наказания с учетом того, что мы знали и могли слышать по разговорам.
Как и всегда, я бы хотел узнать, куда идут деньги со штрафов. Если они идут на хорошее дело, то я счастлив их заплатить.
Если нет и Футбольная ассоциация Англии оставляет их у себя, то нам снова нужно поговорить, и тогда я думаю об этом немного жестче.
Более того, люди вокруг меня вели себя в негативном ключе. Они думали, что [наказание] может быть больше», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Очень интересно услышать что-то внятное в ответ, дорогая фа)