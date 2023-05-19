Победа в Ла Лиге важна Лапорте на фоне борьбы за власть в «Барселоне». Совет директоров может продолжать игнорировать несогласие с направлением клуба

Победа в Ла Лиге позволила Жоану Лапорте упрочить власть в «Барселоне».

Каталонский клуб досрочно выиграл чемпионский титул в чемпионате в этом сезоне. Команда Хави набрала 85 очков в 34 матчах.

Источники The Athletic сообщают о том, что эта победа важна для президента «Барселоны» на фоне борьбы за власть в клубе.

Выигрыш титула означает, что нынешний совет директоров, сменивший многих руководителей за последние два года, может продолжать игнорировать любое несогласие с направлением, в котором движется клуб.

Руководство испытало облегчение из-за победы в Ла Лиге, поскольку прошлым летом клуб активировал экономические рычаги.

Издание пишет о том, что « » оказалась в том же положении, что и 12 месяцев назад – до объявления экономических рычагов.

Клуб по-прежнему существует не по средствам – тратит на заработную плату и отчисления больше, чем получает дохода.

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