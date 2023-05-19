Победа в Ла Лиге важна Лапорте на фоне борьбы за власть в «Барселоне». Совет директоров может продолжать игнорировать несогласие с направлением клуба
Победа в Ла Лиге позволила Жоану Лапорте упрочить власть в «Барселоне».
Каталонский клуб досрочно выиграл чемпионский титул в чемпионате Испании в этом сезоне. Команда Хави набрала 85 очков в 34 матчах.
Источники The Athletic сообщают о том, что эта победа важна для президента «Барселоны» Жоана Лапорты на фоне борьбы за власть в клубе.
Выигрыш титула означает, что нынешний совет директоров, сменивший многих руководителей за последние два года, может продолжать игнорировать любое несогласие с направлением, в котором движется клуб.
Руководство испытало облегчение из-за победы в Ла Лиге, поскольку прошлым летом клуб активировал экономические рычаги.
Издание пишет о том, что «Барселона» оказалась в том же положении, что и 12 месяцев назад – до объявления экономических рычагов.
Клуб по-прежнему существует не по средствам – тратит на заработную плату и отчисления больше, чем получает дохода.
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