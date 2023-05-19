Победа в Ла Лиге важна Лапорте на фоне борьбы за власть в «Барселоне». Совет директоров может продолжать игнорировать несогласие с направлением клуба

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Победа в Ла Лиге позволила Жоану Лапорте упрочить власть в «Барселоне».

Каталонский клуб досрочно выиграл чемпионский титул в чемпионате Испании в этом сезоне. Команда Хави набрала 85 очков в 34 матчах.

Источники The Athletic сообщают о том, что эта победа важна для президента «Барселоны» Жоана Лапорты на фоне борьбы за власть в клубе.

Выигрыш титула означает, что нынешний совет директоров, сменивший многих руководителей за последние два года, может продолжать игнорировать любое несогласие с направлением, в котором движется клуб.

Руководство испытало облегчение из-за победы в Ла Лиге, поскольку прошлым летом клуб активировал экономические рычаги.

Издание пишет о том, что «Барселона» оказалась в том же положении, что и 12 месяцев назад – до объявления экономических рычагов.

Клуб по-прежнему существует не по средствам – тратит на заработную плату и отчисления больше, чем получает дохода.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

7 комментариев

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Александр Опёнышев
Да плевать на совет директоров, ибо эти ушлепки в своё время игнорировали откровенный вектор в яму, который начал ещё Россель, а упрочил Бартомеуч
Да, некоторых сменили, однако немногие ушли из совдира
+29
-9
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Sundance Neeskens
Ответ Александр Опёнышев
Да плевать на совет директоров, ибо эти ушлепки в своё время игнорировали откровенный вектор в яму, который начал ещё Россель, а упрочил Бартомеуч Да, некоторых сменили, однако немногие ушли из совдира
Совет директоров полностью меняется при каждом президенте, держу в курсе.
+7
-2
+5
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Итачи Учиха
Ответ Сергей
Большой ошибкой было увольнение Эрнесто Вальверде, при нем Барса,может не показывая яркого футбола, была чемпионом конкурируя с Реалом Зидана , и играла в 1/4 или 1/2 лч ,после него при кумане был проходной двор в обороне и доминирование реала в чемпионате.
Не было это ошибкой. Месси и Суарес постарели и Видаль с Ракитичем и Бускетсом были не в состоянии за них пахать также в силу возраста. Потом после Сетьена началась чистка, и Куман попал под горячую руку, когда уже не было денег и сливали всех стариков с большой зп. Большое ему спасибо за игровое время для молодежи. С Вальверде у Барсы не было бы будущего
+6
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