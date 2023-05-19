«ПСЖ» и Маркиньос продлили контракт до 2028 года
«ПСЖ» объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом.
29-летний бразилец подписал новое соглашение до 2028 года.
Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. За это время он выиграл 26 трофеев с парижским клубом.
В этом сезоне Лиги 1 Маркиньос провел 31 матч и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Фото: psg.fr
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Марки провел за ПСЖ 405 матчей.
В качестве капитана команды одержал свыше 100 побед в официальных матчах.
"Сборище пассажиров" как вы выразились - это МЮ. Но не ПСЖ и тем более не Маркиньос в ПСЖ. Он 10 сезонов играет за команду.
ПСЖ будет побеждать даже если вы этого не хотите.