«ПСЖ» и Маркиньос продлили контракт до 2028 года

Теги ПСЖ лига 1 Франция Маркиньос Футбол

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом.

29-летний бразилец подписал новое соглашение до 2028 года.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. За это время он выиграл 26 трофеев с парижским клубом.

В этом сезоне Лиги 1 Маркиньос провел 31 матч и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

Фото: psg.fr

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18 комментариев

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EvertoniaMen
По привычке кажется, что 2028 год - это контракт аж на 10 лет...
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Fan de PSG depuis 2002
Отличная новость. Он легенда и капитанище ПСЖ. Уже 10 лет с нами. Верен клубу.
Марки провел за ПСЖ 405 матчей.
В качестве капитана команды одержал свыше 100 побед в официальных матчах.
+12
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Имя Фамилия
Марки уже легенда Парижа, 10 лет в клубе, отыграет как минимум 15+.
+10
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Эзиз Халлыев
Настолько верен своему клубу.
+7
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Барыга блинами
Когда-то когда его купили у Ромы за невменяемые бабки все мы ржали на шейхами. Мол, взяли ноунейма на сдачу. А он оказался защитником на 15 лет. Молодцы шейхи!
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_pipspb _
прекрасно 👀
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che kaif
Легенда ПСЖ вырос рядом с Т.Силвой в топ защ лидера сборной и Парижа
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Валдис Пельш
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Отличная новость. Он легенда и капитанище ПСЖ. Уже 10 лет с нами. Верен клубу. Марки провел за ПСЖ 405 матчей. В качестве капитана команды одержал свыше 100 побед в официальных матчах.
верен клубу 🔥😀
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ El Ilusionista
Такой же наемник, как и Вератти. Ведь ему тоже делали предложения топ-клубы, но Маркиньос выбрал деньги. Но если Вератти свой уровень показывал в матчах любого уровня, то Маркиньос в плей-офф ЛЧ растворялся. ПСЖ - сборище пассажиров, ни один из которых не отбивает деньги, которые ему платит клуб. Стагнация клуба ускоряется, и ее острая фаза вероятно начнется после ухода из клуба нападающих. Игроки такого уровня больше к ним не пойдут, и проект на этом закончится.
Маркиньос забивал Аталанте решающий победный гол в четвертьфинале. Плюс в защите очееень надёжен. О чем вы вообще?

"Сборище пассажиров" как вы выразились - это МЮ. Но не ПСЖ и тем более не Маркиньос в ПСЖ. Он 10 сезонов играет за команду.

ПСЖ будет побеждать даже если вы этого не хотите.
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Direct free kick
И топ ЦЗ и топ опорник
+3
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Pumax
Они выглядят как отец с сыном
+2
-2
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predMBAPPE
Говорили чемп одной команды и тем не менее отстаёт по титулам от лучших на 20 штук)
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