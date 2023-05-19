«ПСЖ» и Маркиньос продлили контракт до 2028 года

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом.

29-летний бразилец подписал новое соглашение до 2028 года.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. За это время он выиграл 26 трофеев с парижским клубом.

В этом сезоне Лиги 1 провел 31 матч и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

Фото: psg.fr

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