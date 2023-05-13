В четверг, 18 мая, сыграют Севилья и Ювентус в рамках ответного полуфинала Лиги Европы УЕФА.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Севилья – Ювентус

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Севилья: все новости

Ювентус: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Севилья – Ювентус