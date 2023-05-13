Где смотреть Севилья – Ювентус, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 18 мая
В четверг, 18 мая, сыграют Севилья и Ювентус в рамках ответного полуфинала Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Севилья – Ювентус
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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