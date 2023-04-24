Хохлов о 0:1 от «Ахмата»: «В таких играх исход решает один эпизод. «Сочи» не хватило удачи в завершении»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Ахмат Сочи Футбол

Дмитрий Хохлов объяснил поражение «Сочи» от «Ахмата» (0:1) в Мир РПЛ.

«Непростая игра была. Соперник достойный. Я думаю, то, к чему готовились, мы увидели. С чем-то удалось справиться, где-то, может, не хватило удачи в завершении. В таких играх один эпизод решает весь исход. К сожалению, он сегодня был не в нашу пользу.

Во втором тайме мы провели замены. Пытались усилить группу атаки, но это не сработало так, как мы хотели. После перерыва команды сбились уже на более силовой футбол», – сказал и.о. главного тренера «Сочи».

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7 комментариев

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Игорь Пичугин
Эх Дима, Дима! Физрук ты и есть физрук.
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Антонио Мартынов
Хохлов всё продолжает делать вид, что он главный тренер
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toxa3006
Ответ Антонио Мартынов
Хохлов всё продолжает делать вид, что он главный тренер
Что он вообще тренер
+4
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toxa3006
Куда бы ни попал Хохлов, ситуация одна и та же. И тем не менее он упорно типит команду за командой.
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muslim95
Лютый физрук
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Против грусти
Знакомая пластинка...
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Эдуард Яблоков
как бесят его комментарии, вроде человек неплохой, но тренер нулевой!!!!
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