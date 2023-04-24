Хохлов о 0:1 от «Ахмата»: «В таких играх исход решает один эпизод. «Сочи» не хватило удачи в завершении»

Дмитрий Хохлов объяснил поражение «Сочи» от «Ахмата» (0:1) в Мир РПЛ.

«Непростая игра была. Соперник достойный. Я думаю, то, к чему готовились, мы увидели. С чем-то удалось справиться, где-то, может, не хватило удачи в завершении. В таких играх один эпизод решает весь исход. К сожалению, он сегодня был не в нашу пользу.

Во втором тайме мы провели замены. Пытались усилить группу атаки, но это не сработало так, как мы хотели. После перерыва команды сбились уже на более силовой футбол», – сказал и.о. главного тренера « ».

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