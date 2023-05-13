Витцель завершил карьеру в сборной Бельгии. Он выиграл бронзу ЧМ-2018 и провел 130 матчей в команде

Аксель Витцель объявил о завершении выступлений за сборную Бельгии.

«После долгих раздумий я решил завершить карьеру на международном уровне. Было большой гордостью представлять свою страну последние 15 лет.

Сейчас мне важно уделять больше времени семье и сосредоточиться на выступлении за клуб. Спасибо всем, кто помогал мне выступать в футболке сборной», – написал полузащитник « ».

провел 130 игр в составе , забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.

На ЧМ-2018 футболист, выступавший ранее за « », выиграл со сборной бронзовые медали.