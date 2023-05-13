Витцель завершил карьеру в сборной Бельгии. Он выиграл бронзу ЧМ-2018 и провел 130 матчей в команде

Теги Зенит Атлетико Ла Лига Сборная Бельгии по футболу ЧМ-2018 FIFA Аксель Витцель Футбол

Аксель Витцель объявил о завершении выступлений за сборную Бельгии.

«После долгих раздумий я решил завершить карьеру на международном уровне. Было большой гордостью представлять свою страну последние 15 лет.

Сейчас мне важно уделять больше времени семье и сосредоточиться на выступлении за клуб. Спасибо всем, кто помогал мне выступать в футболке сборной», – написал полузащитник «Атлетико».

Аксель Витцель провел 130 игр в составе сборной Бельгии, забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.

На ЧМ-2018 футболист, выступавший ранее за «Зенит», выиграл со сборной бронзовые медали.

18 комментариев

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eao79rus
Витсель успел дебютировать на взрослом уровне за Стандард, сломать ногу Василевски, отбыть за это 8 матчей дисквы, сверкнуть в Португалии, поиграть за Зенит и поучаствовать в завоевании первой звезды, сгонять за мешок денег в Китай, вернуться в Европу, провести четыре сезона в Боруссии, удержаться в основе Атлетико в 34 года, отыграть 130 матчей за сборную Бельгии, взять с ней бронзу ЧМ-18 и завершить международную карьеру, а спортс так и не научился правильно писать его фамилию...
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СБГ СПБ
Удачи, микрофон ты наш! лучший ЦПЗ в истории Зенита, как по мне.
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Trash Talking
Эх, потихоньку и его время уходит. А ведь только вчера, казалось, обсуждали его помпезный трансфер с Халком в Зенит.
Что Ж. пусть еще что-нибудь с клубом завоюет.
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Владимир Владимирович
Был очень удивлён когда он в расцвете сил перешёл в РПЛ, а мог спокойно играть в АПЛ, но всё же успел поиграть в топовых лигах . Добротная карьера , особенно в сборной Бельгии
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mahurat
Маловато, Аксель! Могли больше.
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Syog1010
Бруно Фернандеш, ты следующий
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rigobersong
Бронза ЧМ неплохая награда для Бельгии, надо понимать, что та Франция была сильнее. Кстати у роналду вообще медалей нет, хотя он сыграл на 5ти чемпионатах:))
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Штаны Габора Кирая
Ригоберка даже к новости о Витселе умудрился приплести своего любимого Роналду. Я прямо переживаю за него, такая нездоровая любовь к португальцу явно до добра не доведёт.
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London.is.blue
Да уж, игрок элитного уровня.
Как можно было отдать золотые годы Зениту и китайцам понять трудно.

Ему бы все равно хорошо заплатил топ клуб, а поехать доигрывать за супер чек можно было после 30. Но он наоборот поехал доигрывать в Европу.

Одна из самых странных карьер на моей памяти. На ровне с Пайетом, который ни разу не играл в топ клубе, что просто нонсенс. И Фалькао, который перешел в Атлетико, которое строилось, а как только Атлетико вышел на топ уровень по всем показателям - Фалькао поехал в Монако. Но он кресты трижды рвал, пусть это будет оправданием.
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Футбол_это_жизнь
Вот и заканчивают с футболом то золотое поколение сборной Бельгии которое так и не выиграли ничего. Хотя занимали первое место мирового рейтинга.
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Valentin Grabenovsky
Ответ Trash Talking
Эх, потихоньку и его время уходит. А ведь только вчера, казалось, обсуждали его помпезный трансфер с Халком в Зенит. Что Ж. пусть еще что-нибудь с клубом завоюет.
почти 11 лет назад...
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Ded Delvin
Ответ Trash Talking
Эх, потихоньку и его время уходит. А ведь только вчера, казалось, обсуждали его помпезный трансфер с Халком в Зенит. Что Ж. пусть еще что-нибудь с клубом завоюет.
Помнится какбудто совсем недавно, ещё до этого перехода, может даже на спортсе читал как два новых бельгийских супер-таланта Дефур и Витцель будут вот вот разрывать Европу и что это главные бельгийские таланты, а возможно даже и будут заметны среди всего своего поколения. А сложилось вон оно как, что даже более раскрывшийся Витцель лучшие годы провел в РФПЛ.
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Valentin Grabenovsky
Ответ СБГ СПБ
Удачи, микрофон ты наш! лучший ЦПЗ в истории Зенита, как по мне.
скорости бы побольше, именно в принятии решений и быстродействию, был бы в числе лучших мире
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Zizu_2004Zinnedin
Ответ Lux_Vid Александров
Тимощук всё-таки больше пользы принёс
тимощук стойко ассоциируется с более глубокой оборонительной ролью, витсель же бокс-ту-бокс и справедливо называть его лучшим на цпз
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Владимир Владимирович
Ответ Syog1010
Бруно Фернандеш, ты следующий
Ему рановато ещё
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London.is.blue
Ответ Velirpa
крутой игрок, лучший в истории питерского мешка наряду с Данни.
Ну по уровню однозначно. Мог играть где-угодно. В отличии от всяких местечковых Малкомов или Бариосов.
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