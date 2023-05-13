Витцель завершил карьеру в сборной Бельгии. Он выиграл бронзу ЧМ-2018 и провел 130 матчей в команде
Аксель Витцель объявил о завершении выступлений за сборную Бельгии.
«После долгих раздумий я решил завершить карьеру на международном уровне. Было большой гордостью представлять свою страну последние 15 лет.
Сейчас мне важно уделять больше времени семье и сосредоточиться на выступлении за клуб. Спасибо всем, кто помогал мне выступать в футболке сборной», – написал полузащитник «Атлетико».
Аксель Витцель провел 130 игр в составе сборной Бельгии, забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.
На ЧМ-2018 футболист, выступавший ранее за «Зенит», выиграл со сборной бронзовые медали.
Что Ж. пусть еще что-нибудь с клубом завоюет.
Как можно было отдать золотые годы Зениту и китайцам понять трудно.
Ему бы все равно хорошо заплатил топ клуб, а поехать доигрывать за супер чек можно было после 30. Но он наоборот поехал доигрывать в Европу.
Одна из самых странных карьер на моей памяти. На ровне с Пайетом, который ни разу не играл в топ клубе, что просто нонсенс. И Фалькао, который перешел в Атлетико, которое строилось, а как только Атлетико вышел на топ уровень по всем показателям - Фалькао поехал в Монако. Но он кресты трижды рвал, пусть это будет оправданием.