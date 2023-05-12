«Арсенал» серьезно интересуется Симаканом из «Лейпцига». У защитника контракт до 2027-го

Мохамед Симакан может перейти из «Лейпцига» в «Арсенал».

Лондонский клуб проявляет большую заинтересованность в 23-летнем защитнике, сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс.

« » продлил контракт с в декабре 2022 года. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Футболист провел 21 матч в нынешнем сезоне в Бундеслиге – на его счету один гол и одна результативная передача. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.