«Арсенал» серьезно интересуется Симаканом из «Лейпцига». У защитника контракт до 2027-го

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы РБ Лейпциг Мохамед Симакан Футбол

Мохамед Симакан может перейти из «Лейпцига» в «Арсенал».

Лондонский клуб проявляет большую заинтересованность в 23-летнем защитнике, сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс.

«Лейпциг» продлил контракт с Мохамедом Симаканом в декабре 2022 года. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Футболист провел 21 матч в нынешнем сезоне в Бундеслиге – на его счету один гол и одна результативная передача. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

1 комментарий

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Юлия Закаблукова
*Симаком
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