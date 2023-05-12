«Арсенал» серьезно интересуется Симаканом из «Лейпцига». У защитника контракт до 2027-го
Мохамед Симакан может перейти из «Лейпцига» в «Арсенал».
Лондонский клуб проявляет большую заинтересованность в 23-летнем защитнике, сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс.
«Лейпциг» продлил контракт с Мохамедом Симаканом в декабре 2022 года. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.
Футболист провел 21 матч в нынешнем сезоне в Бундеслиге – на его счету один гол и одна результативная передача. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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