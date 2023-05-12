Владислав Радимов: «К «Зениту» нужно стремиться, а не ему опускаться до остальных. Хотите выигрывать – тренируйтесь, покупайте качественных игроков или растите своих»
Владислав Радимов высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.
Петербуржская команда выиграла чемпионат России в пятом сезоне подряд.
«Нет интриги в чемпионате, потому что «Зенит» просто сильнее всех, и все.
Другим нужно стремиться к «Зениту», а не питерскому клубу опускаться до остальных.
Логично?! Хотите выигрывать – тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих.
Понятно, что все хотят равняться на лидера», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
На олимпиаде 67 г он участвовал в гонках колесниц. Вместо 2х лошадей, ему впрягли 10, а потом вообще всех соперников сняли. Перед финишем пьяный Нерон выпал из колесницы, но рабы дотащили его до финиша и он стал олимпиоником.
Ты вообще соображаешь о чём ты говоришь?
Только разжигают ненависть к себе
В ЦСКА Обляков воспитанник Зенита,в Динамо Сазонов....Идову,Михайлов,Кравцов,Ионов,Бабурин,Прохин,Петров(Краснодар)навскидку.
Шнуров-с высшим образованием историк,миллионер долларовый(продал рингтон для фильма Бумер за лям долларов впервые в истории России)
а ты кто?задрот обычный?
Боярский популярный, но актëр одной роли по сути.
Шнуров никакой не историк, высшего не окончил - откуда такие дровишки? (о_0)