Владислав Радимов: «К «Зениту» нужно стремиться, а не ему опускаться до остальных. Хотите выигрывать – тренируйтесь, покупайте качественных игроков или растите своих»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Футбол

Владислав Радимов высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

Петербуржская команда выиграла чемпионат России в пятом сезоне подряд.

«Нет интриги в чемпионате, потому что «Зенит» просто сильнее всех, и все.

Другим нужно стремиться к «Зениту», а не питерскому клубу опускаться до остальных.

Логично?! Хотите выигрывать – тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих.

Понятно, что все хотят равняться на лидера», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

64 комментария

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0:4 на спотифай камп ноу
Своих выращивать мы те ещё знатоки))
+36
-5
+31
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Burel
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Своих выращивать мы те ещё знатоки))
Малкова и Кладинова
+20
-4
+16
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Антимосковский
Ответ Ваге Геворгян
А Зенит ростил и стал таким? Если уж посмотрим кто ростит, то там как раз чемпион другой)))) Краснодар а не Зенит.....
Краснодар и не жалуется, самые пострадавшие у нас бедняки из лукойла)))
+15
-5
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S. A.
Много Зенит вырастил?
+17
-9
+8
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Andry 72
А кого Зенит вырастил?😀
+11
-5
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Алексей Муравьёв
Ответ Andry 72
А кого Зенит вырастил?😀
Целый состав бразильцев и колумбийцев, и вратаря Кержакова xD
+9
-4
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Ваге Геворгян
А Зенит ростил и стал таким? Если уж посмотрим кто ростит, то там как раз чемпион другой)))) Краснодар а не Зенит.....
+9
-5
+4
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Владимир Маньков
Император Нерон хотел стать олимпийским чемпионом.
На олимпиаде 67 г он участвовал в гонках колесниц. Вместо 2х лошадей, ему впрягли 10, а потом вообще всех соперников сняли. Перед финишем пьяный Нерон выпал из колесницы, но рабы дотащили его до финиша и он стал олимпиоником.
+7
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Ivan Petrov
Ответ Михаил Сафонов
Мда, единственный клуб, который умеет тратить бюджетные деньги и показывает хороший результат с говном смешивают, видимо нужно как КБ обсервться 20 лет
Умеет тратить бюджетные деньги 🤦🏻
Ты вообще соображаешь о чём ты говоришь?
+3
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Burel
Обожаю такие высокомерные высказывания от убогих приспособленцев в структуре придворного проекта, которые даже в золотом матче выиграли лишь с помощью Кукуяна👍
Только разжигают ненависть к себе
+6
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bogdan21101987@icloud.com
Растите своих - а потом их зенит купит.
+5
-3
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Burel
Станьте придворным клубом, воруйте деньги из бюджета, покупайте бразилов с зарплатой 8 миллионов, поставьте своего во главе РФС, подпишите Кукуяна и Мешкова, и тогда будете тоже доминировать в рпл
+8
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+2
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Тайосич
Ответ Виталик Украинский
В столичных клубах рассуждают здраво и практично: зачем тратиться на Малкомов, когда гораздо дешевле вложиться в судью, который обеспечит три пенальти или неудалит дельфина. И деньги целы, и типа конкуренцию Зениту обозначили.
Смешные газовые рассуждения. Зенит и на судей тратится будь здоров, и за 150 млн долларов покупает 3х футболистов и зарплату им платит самую большую в лиге с большим отрывом. Во всём первый, ибо делает всё на радость закомплексованному Миллеру.
+2
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Burel
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Растите своих - а потом их зенит купит.
за 50 тыс. рублей
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Вратарь Бага
Или пусть Газпром всю лигу спонсирует)
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Виталик Украинский
В столичных клубах рассуждают здраво и практично: зачем тратиться на Малкомов, когда гораздо дешевле вложиться в судью, который обеспечит три пенальти или неудалит дельфина. И деньги целы, и типа конкуренцию Зениту обозначили.
Сколько платит кукуяну газовый клуб никто не сможет перебить)) для вас он бело будет черным называть
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Дмитрий9779
Ответ Фёдор Кузнецов
Кержаков, Чистяков, Круговой, Кузяев, не слабо
Сутормин по правилам УЕФА является воспитанником Зенита.Круговрй...
В ЦСКА Обляков воспитанник Зенита,в Динамо Сазонов....Идову,Михайлов,Кравцов,Ионов,Бабурин,Прохин,Петров(Краснодар)навскидку.
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Фёдор Кузнецов
Ответ S. A.
Много Зенит вырастил?
Кержаков, Чистяков, Круговой, Кузяев, не слабо
+1
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Ivan Petrov
У какого из питерских алкашей ещё не брали интервью ? Боярский? Шнуров?
Боярский-богатый известный человек который делал кино 1980х
Шнуров-с высшим образованием историк,миллионер долларовый(продал рингтон для фильма Бумер за лям долларов впервые в истории России)
а ты кто?задрот обычный?
+7
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Slavnov
дай деньги газпрома,газовику из оренбурга и все будут стремиться к нему
+5
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Pelerin
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
Боярский-богатый известный человек который делал кино 1980х Шнуров-с высшим образованием историк,миллионер долларовый(продал рингтон для фильма Бумер за лям долларов впервые в истории России) а ты кто?задрот обычный?
Отлично. Только не очень.
Боярский популярный, но актëр одной роли по сути.
Шнуров никакой не историк, высшего не окончил - откуда такие дровишки? (о_0)
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Abriel
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
нутк у них денег нет.они летом огурцы на дороге продают же!
я на рынке не стою, огурцы не продаю (с) Красная Плесень
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Hazell37
Комментарий удален модератором
нутк у них денег нет.они летом огурцы на дороге продают же!
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юра георгиевский
Ответ Ростов-на-Дону
Презираю "зинит".
Ты уроки сделал ... ?!
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Multiplayer
"Пусть едят пирожные.."
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