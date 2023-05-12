Владислав Радимов: «К «Зениту» нужно стремиться, а не ему опускаться до остальных. Хотите выигрывать – тренируйтесь, покупайте качественных игроков или растите своих»

Владислав Радимов высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

Петербуржская команда выиграла чемпионат России в пятом сезоне подряд.

«Нет интриги в чемпионате, потому что «Зенит» просто сильнее всех, и все.

Другим нужно стремиться к «Зениту», а не питерскому клубу опускаться до остальных.

Логично?! Хотите выигрывать – тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих.

Понятно, что все хотят равняться на лидера», – сказал бывший полузащитник « » .