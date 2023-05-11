Ташуев о лишении солигорского «Шахтера» чемпионства: «Медаль не отдам, ха-ха! С ней все будет нормально»

Теги премьер-лига Россия Ахмат высшая лига Беларусь Шахтер Солигорск Сергей Ташуев Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Ташуев заявил, что не отдаст золотую медаль, завоеванную с солигорским «Шахтером».

Напомним, белорусский клуб лишили чемпионства-2022 из-за договорного матча. Ташуев возглавлял команду с апреля по сентябрь 2022 года.

«Медаль я не отдам, ха-ха! Куда она денется?

Более того, когда я стажировался с группой тренеров Белоруссии в Турции, мне подарили вымпел и подарок за заслуги перед белорусским футболом. Так что с медалью все будет нормально!» – сказал главный тренер «Ахмата». 

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9 комментариев

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quarterback1
Не затерялся бы у нас на sport.ru ))
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spain-hokkey
Ответ mr. Kadyrov
ты теперь не чемпион 🏆, а участник договооняков, ха-ха
Он не участник дога, Ташуева в клубе уже не было, дог был в 30 туре!
+4
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Streetbor
Ташуев как тренер Кубани, Чайки, Шахтера, теперь Ахмата. Более мутного персонажа в рос.футболе среди тренеров ещё поискать. Конечно медаль не отдаст бгг
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spain-hokkey
Ответ Streetbor
Ташуев как тренер Кубани, Чайки, Шахтера, теперь Ахмата. Более мутного персонажа в рос.футболе среди тренеров ещё поискать. Конечно медаль не отдаст бгг
Ну а что? Он принимал участие в догах? Нет. Дог то состоялся в 30 туре!
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Сергей Жарковский
Медаль не отдаст это точно.
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валя_стакан
Ташуев спец в этом
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spain-hokkey
Ответ Раменки за Динамо
Прикажут - отдашь. Ещё извиняться будешь.
Кто ему прикажет? Это так смешно
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