Ташуев о 5-м месте «Ахмата»: «Мы способны подняться выше, бороться будем до последнего. Еще не показали свой максимум»

Сергей Ташуев считает, что «Ахмат» может подняться выше пятого места в таблице Мир РПЛ.

В 26-м туре чемпионата России команда из Грозного разгромила « » – 5:1. После этой игры «Ахмат» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

«Мы способны подняться выше, бороться будем до последнего. Считаю, что мы еще не показали свой максимум.

Сегодня вышли молодые ребята, которые способны еще прибавить», – сказал главный тренер « ».

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