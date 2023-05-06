Ташуев о 5-м месте «Ахмата»: «Мы способны подняться выше, бороться будем до последнего. Еще не показали свой максимум»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Ахмат Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев считает, что «Ахмат» может подняться выше пятого места в таблице Мир РПЛ.

В 26-м туре чемпионата России команда из Грозного разгромила «Торпедо» – 5:1. После этой игры «Ахмат» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка. 

«Мы способны подняться выше, бороться будем до последнего. Считаю, что мы еще не показали свой максимум.

Сегодня вышли молодые ребята, которые способны еще прибавить», – сказал главный тренер «Ахмата». 

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Панарин
Молодцы, говорить нечего
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IlyaGrain
За еврокубки борются наконец-то!! 😀
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nerazzurri-88
Ташуев прикольный дяденька, удачи ему всегда желаю. Но блин...командёху он выбрал, конечно...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Надеюсь в этом году УЕФА снимет запрет на проведение еврокубковых матчей на Северном Кавказе.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Салман Барахоев
чтоб подняться выше надо было выиграть у динамо, а так максимум 5 место минимум 8 место.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий