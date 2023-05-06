Ташуев о 5-м месте «Ахмата»: «Мы способны подняться выше, бороться будем до последнего. Еще не показали свой максимум»
Сергей Ташуев считает, что «Ахмат» может подняться выше пятого места в таблице Мир РПЛ.
В 26-м туре чемпионата России команда из Грозного разгромила «Торпедо» – 5:1. После этой игры «Ахмат» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка.
«Мы способны подняться выше, бороться будем до последнего. Считаю, что мы еще не показали свой максимум.
Сегодня вышли молодые ребята, которые способны еще прибавить», – сказал главный тренер «Ахмата».
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