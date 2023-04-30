Ташуев об 1:3 от ЦСКА: «У некоторых футболистов «Ахмата» есть проблемы с психологией»

Сергей Ташуев объяснил поражение «Ахмата» от ЦСКА (1:3) в Мир РПЛ.

«Мы тренировали один стиль, но начали по‑другому. Нас поймали на том, что мы еще не вкатились. У некоторых футболистов есть проблемы с психологией.

Во втором тайме мы сыграли качественнее. Тем более что мы имеем большие кадровые проблемы. Боюсь, что теряем Садулаева надолго. Лучших бьют», – сказал главный тренер « ».

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