Ташуев об 1:3 от ЦСКА: «У некоторых футболистов «Ахмата» есть проблемы с психологией»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев объяснил поражение «Ахмата» от ЦСКА (1:3) в Мир РПЛ.

«Мы тренировали один стиль, но начали по‑другому. Нас поймали на том, что мы еще не вкатились. У некоторых футболистов есть проблемы с психологией.

Во втором тайме мы сыграли качественнее. Тем более что мы имеем большие кадровые проблемы. Боюсь, что теряем Садулаева надолго. Лучших бьют», – сказал главный тренер «Ахмата».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий