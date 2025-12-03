18

«Ювентус» победил «Удинезе» (2:0) и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

«Ювентус» обыграл «Удинезе в матче Кубка Италии.

«Ювентус» дома победил «Удинезе» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Матч проходил на стадионе «Альянц Стэдиум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 23-й минуте 17-летний защитник Маттео Пальма отправил мяч в свои ворота. На 68-й хавбек хозяев Мануэль Локателли реализовал пенальти.

«Ювентус» вышел в 1/4 финала.

Кубок Италии. 1/8 финала
2 декабря 20:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
2 - 0
Удинезе
Матч окончен
Йылдыз   Жегрова
84’
81’
Соле   Кристенсен
Кабаль   Жоау Мариу
74’
Миретти   Франсишку Консейсау
74’
Дэвид   Опенда
74’
71’
Букса   Гуйе
71’
Атта   Эккеленкамп
  Локателли
68’
68’
Пальма
59’
Дзаньоло   Браво
59’
Саррага   Миллер
Гатти   Локателли
56’
2тайм
Перерыв
  Пальма
23’
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Гатти, Калулу, Йылдыз, Маккенни, Кабаль, Копмейнерс, Миретти, Камбьязо, Дэвид
Запасные: Жоау Мариу, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Франсишку Консейсау, Скалья, Рухи, Локателли, К. Тюрам, Stefano Mangiapoco, Аджич, Костич, Жегрова, Опенда
1тайм
Удинезе:
Сава, Бертола, Соле, Пальма, Ловрич, Атта, Саррага, Земура, Эхизибуэ, Дзаньоло, Букса
Запасные: Модешту, Гуйе, Окойе, Кабаселе, Нунцианте, Гогличидзе, Эккеленкамп, Байо, Паделли, Камара, Браво, Кристенсен, Миллер
Подробнее

Статистика Кубка Италии

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33494 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЮвентус
онлайны
logoКубок Италии
logoУдинезе
logoМаттео Пальма
logoМануэль Локателли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»
52 минуты назад
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
сегодня, 06:00Вакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Ко всем новостям
Последние новости
Глушенков перед «Акроном»: «Зенит» настроен запредельно. В прошлом сезоне смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на очковый багаж»
1 минуту назад
Борис Игнатьев о Семине: «В 78 он в шикарной форме. Мог бы работать в любой команде»
15 минут назад
Коллина о ВАР при оценке угловых: «Главный критерий — отсутствие задержек. Никто не хочет дополнительных остановок игры»
30 минут назад
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
сегодня, 06:49
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
сегодня, 06:37
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:15
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
сегодня, 06:00
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39