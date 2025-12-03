Матч окончен
«Ювентус» победил «Удинезе» (2:0) и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
«Ювентус» обыграл «Удинезе в матче Кубка Италии.
«Ювентус» дома победил «Удинезе» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Матч проходил на стадионе «Альянц Стэдиум».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 23-й минуте 17-летний защитник Маттео Пальма отправил мяч в свои ворота. На 68-й хавбек хозяев Мануэль Локателли реализовал пенальти.
«Ювентус» вышел в 1/4 финала.
Кубок Италии. 1/8 финала
2 декабря 20:00, Альянц Стэдиум
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости