«Ювентус» победил «Удинезе» (2:0) и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

«Ювентус» обыграл «Удинезе в матче Кубка Италии.

«Ювентус » дома победил «Удинезе » (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Матч проходил на стадионе «Альянц Стэдиум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 23-й минуте 17-летний защитник Маттео Пальма отправил мяч в свои ворота. На 68-й хавбек хозяев Мануэль Локателли реализовал пенальти.

«Ювентус » вышел в 1/4 финала.

