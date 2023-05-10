Семшов о «Зените»: «Если останутся все иностранцы и привезут новых, гегемония продолжится. Он будет флагманом российского футбола 3-4 года, а может, и больше»

Игорь Семшов высказался о гегемонии «Зенита» в российском футболе.

– У « » всегда был сильный состав, когда команда участвовала в Лиге чемпионов, но по каким-то причинам петербуржцы не всегда выходили из группы. Тяжело сравнивать тот и нынешний состав.

Лига чемпионов – это турнир, где играют сильные команды и уровень сопротивления сильнее, чем в России. Все зависит от игры «Зенита» и от тех команды, на которые мог бы попасть «Зенит» в Лиге чемпионов.

– Продолжится ли гегемония «Зенита» дальше?

– Все зависит от трансферов, которые будут делать команды, способные навязать борьбу «Зениту». Если у петербуржцев останутся все иностранцы и привезут еще новых, гегемония продолжится.

На дистанции с «Зенитом» конкурировать невозможно. В одном конкретном матче можно, но это же не целый чемпионат. «Зенит» в ближайшие 3-4 года, а может, и больше, будет флагманом российского футбола, – сказал бывший полузащитник сине-бело-голубых.