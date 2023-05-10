Семшов о «Зените»: «Если останутся все иностранцы и привезут новых, гегемония продолжится. Он будет флагманом российского футбола 3-4 года, а может, и больше»
Игорь Семшов высказался о гегемонии «Зенита» в российском футболе.
– У «Зенита» всегда был сильный состав, когда команда участвовала в Лиге чемпионов, но по каким-то причинам петербуржцы не всегда выходили из группы. Тяжело сравнивать тот и нынешний состав.
Лига чемпионов – это турнир, где играют сильные команды и уровень сопротивления сильнее, чем в России. Все зависит от игры «Зенита» и от тех команды, на которые мог бы попасть «Зенит» в Лиге чемпионов.
– Продолжится ли гегемония «Зенита» дальше?
– Все зависит от трансферов, которые будут делать команды, способные навязать борьбу «Зениту». Если у петербуржцев останутся все иностранцы и привезут еще новых, гегемония продолжится.
На дистанции с «Зенитом» конкурировать невозможно. В одном конкретном матче можно, но это же не целый чемпионат. «Зенит» в ближайшие 3-4 года, а может, и больше, будет флагманом российского футбола, – сказал бывший полузащитник сине-бело-голубых.
Зенит вроде уже 17+ лет как флагман, даже до победы в Кубке УЕФА 2008 неплохо выступали на Евроарене - 1/4 КУЕФА 2006 как пример
С Газпромом в качестве спонсора ещё минимум 20+ лет можно на таком уровне выступать
Лучше уж всякие иностранцы, чем такие доминаторы, как Семшов(