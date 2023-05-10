Семшов о «Зените»: «Если останутся все иностранцы и привезут новых, гегемония продолжится. Он будет флагманом российского футбола 3-4 года, а может, и больше»

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Футбол

Игорь Семшов высказался о гегемонии «Зенита» в российском футболе.

– У «Зенита» всегда был сильный состав, когда команда участвовала в Лиге чемпионов, но по каким-то причинам петербуржцы не всегда выходили из группы. Тяжело сравнивать тот и нынешний состав.

Лига чемпионов – это турнир, где играют сильные команды и уровень сопротивления сильнее, чем в России. Все зависит от игры «Зенита» и от тех команды, на которые мог бы попасть «Зенит» в Лиге чемпионов.

– Продолжится ли гегемония «Зенита» дальше?

– Все зависит от трансферов, которые будут делать команды, способные навязать борьбу «Зениту». Если у петербуржцев останутся все иностранцы и привезут еще новых, гегемония продолжится.

На дистанции с «Зенитом» конкурировать невозможно. В одном конкретном матче можно, но это же не целый чемпионат. «Зенит» в ближайшие 3-4 года, а может, и больше, будет флагманом российского футбола, – сказал бывший полузащитник сине-бело-голубых.

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6 комментариев

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Artem Piatkov
3-4 года?

Зенит вроде уже 17+ лет как флагман, даже до победы в Кубке УЕФА 2008 неплохо выступали на Евроарене - 1/4 КУЕФА 2006 как пример

С Газпромом в качестве спонсора ещё минимум 20+ лет можно на таком уровне выступать
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Oleg Olegov
Помню, как Семшов, будучи одним из лучших российских игроков, раза 4 выходил 1 в 1 с вратарём Насьонала, и ни разу не забил, а потом все смеялись типа какое Зенит дно и проиграл непонятно кому.
Лучше уж всякие иностранцы, чем такие доминаторы, как Семшов(
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Павел Колесников
Если новые придут, им еще привыкать нужно будет. Не все быстро вливаются в команду
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T622222
Пока жив дед
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SMART789
А если кто то уйдет и на их место приедут новые?)
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