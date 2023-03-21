Семшов об РПЛ: «Интриги нет и не будет, «Зенит» станет чемпионом. Не считаю, что они не в форме, ближайшие конкуренты тоже теряют очки»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Игорь Семшов считает, что «Зенит» выиграет Мир РПЛ.

В 20-м туре сине-бело-голубые проиграли ЦСКА в гостях со счетом 0:1. Ранее «Зенит» уступил «Динамо» в серии пенальти в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Я как считал, так и считаю, что никакой интриги в чемпионате нет и не будет, «Зенит» станет чемпионом. Нужно уважать других соперников, ЦСКА – достаточно сильная команда. В воскресенье был хороший матч, просто армейцы выглядели немного агрессивнее петербуржцев. Качество поля помешало обеим командам показать хороший футбол, желания было просто чуть-чуть больше у ЦСКА. Повторюсь, может быть, на бумаге интрига есть, но на самом деле ее нет. Тем более, ближайшие конкуренты петербуржцев теряют очки с командами не из первой пятерки.

Также не считаю, что «Зенит» не в форме. Петербуржцы проиграли «Динамо» и ЦСКА, это команды из первой пятерки, которые на многое способны. Понятно, что сине-бело-голубые приучили всех к победам и к борьбе за самые высокие места. «Зенит» вылетел из Кубка России второй год подряд, тут петербуржцы уже сами виноваты, в остальном все осталось, как было.

Не знаю, виноваты ли легионеры в последних поражениях «Зенита». Чтобы об этом говорить, надо находиться внутри команды и наблюдать за тренировочным процессом. Но учитывая, что у петербуржцев сильные и высококвалифицированные легионеры, то вряд ли у них есть какая-то расхлябанность. Их покупали, чтобы они делали погоду на футбольном поле, а не для того, чтобы они играли спустя рукава, поэтому мне слабо верится в это. Просто против них кто-то хочет сыграть еще сильнее и прыгает выше своей головы.

Поговорят ли петербуржцы после серий из поражений между собой? Тренеру всегда есть что сказать – после победы и поражения, на то он и тренер. Сейчас будет перерыв на сборную, и футболисты отдохнут друг от друга в плане тренировочного процесса. Сейчас у игроков наверняка будут выходные. Потом те, кто в сборной, будут сконцентрированы на матчах, а кто в клубе – будут работать. Думаю, что эта смена обстановки немного встряхнет «Зенит». Семак и его тренерский штаб успокоят своих футболистов. Но футболисты сами могут регулировать отношения и настрой внутри коллектива. Они понимают, что никто не доволен этими поражениями, особенно руководство. Но никакой катастрофы нет, это футбол», – сказал бывший игрок сборной России.

«Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. Идущий вторым «Ростов» отстает от петербуржцев на 7 очков.

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6 комментариев

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Рагнар Лодброк
Спасибо Кэп
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бесдомный понь
😱 Издержки «Газпрома» от закрытия западного рынка, а именно $40 млрд в год, предлагают компенсировать россиянам. Госдума предложила изменить тарифы на газ, чтобы разгрузить компанию. Компенсация потерь «Газпрома» обойдется каждому россиянину в 22,6 тысячи рублей в год. @bezposhady
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Шухрат Казыев
Интрига была и есть.Борьба за вторую и третью строчку таблицы.
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Timeofinjoy
Переходите на Кубковый формат, матчи напряженней будут и шанс выиграть появится.
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Дмитрий9779
С Динамо была равная игра без трёх игроков основы,с ЦСКА огород мешал обоим командам,но тактика Федотова была правильной,моменты сравнять счёт были,тоже считаю,что нет спада,на контрасте Ростов и Спартак не показали чемпионскую игру,отрыв от преследователей увеличился после возобновления чемпионата.Летом в Зените будет много трансферов на вход и на выход,будет интересно.
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Мосгорсуд
Ну вот хоть один зравый человек, правильно сказал без раздувания мнимой интриги.....нет сейчас конкуренции в РПЛ, это факт
+2
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+2
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