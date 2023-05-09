Эдин Джеко: «Другие клубы думали, что «Интер» вылетит из ЛЧ раньше. У нас есть все, чтобы победить «Милан»

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Эдин Джеко Футбол

Эдин Джеко поделился мыслями перед полуфиналом Лиги чемпионов против «Милана».

«Я чувствую спокойствие. Это будут два зрелищных матча.

Италия и Милан должны гордиться тем, что два клуба из одного города вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Ставки высоки: сыграть в финале в Стамбуле было бы невероятно.

«Интер» должен играть, как «Интер», особенно в Лиге чемпионов. Мы вышли в полуфинал, обыграв очень хорошие команды, клубы, которые находятся на вершине таблицы [своих чемпионатов] и добивались успеха в прошлом.

Видя наше положение в Серии А, другие клубы, наверное, думали, что мы вылетим раньше.

Но мы по-прежнему сосредоточены на цели, мы достигли этой точки и не собираемся останавливаться на достигнутом.

«Милан» – сильная команда, заслужившая право быть в полуфинале. Я представляю себе две полные эмоций игры, в которых обе команды сделают все возможное, чтобы выйти в финал.

Мы знаем «Милан», и они знают нас. Мы сильны и у нас есть все, чтобы победить», – сказал нападающий «Интера» Эдин Джеко в интервью официальному сайту УЕФА.

8 комментариев

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Papa Paolo
Джеко уникум, до сих пор помню его матчи за Вольфсбург. На травах каких-то двигается. Но в финале хочу видеть Милан!
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waleri
"Милану" есть что вспомнить о Стамбуле и изменить эти воспоминания.
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-1
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Dovran Soyunov
Первый матч счёт 2-0 в пользу Милана-скриньте...Второй матч 1-1...
+2
0
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Павел Варламов
Шансы 50 на 50, это дерби
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Joey Ramone
Ждём эпичнейшее рубилово, обе команды в топ-форме!
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Vlados 86
50/50 шансы, дерби есть дерби.
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