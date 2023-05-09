Эдин Джеко: «Другие клубы думали, что «Интер» вылетит из ЛЧ раньше. У нас есть все, чтобы победить «Милан»

Эдин Джеко поделился мыслями перед полуфиналом Лиги чемпионов против «Милана».

«Я чувствую спокойствие. Это будут два зрелищных матча.

Италия и Милан должны гордиться тем, что два клуба из одного города вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Ставки высоки: сыграть в финале в Стамбуле было бы невероятно.

«Интер» должен играть, как «Интер», особенно в . Мы вышли в полуфинал, обыграв очень хорошие команды, клубы, которые находятся на вершине таблицы [своих чемпионатов] и добивались успеха в прошлом.

Видя наше положение в Серии А, другие клубы, наверное, думали, что мы вылетим раньше.

Но мы по-прежнему сосредоточены на цели, мы достигли этой точки и не собираемся останавливаться на достигнутом.

«Милан» – сильная команда, заслужившая право быть в полуфинале. Я представляю себе две полные эмоций игры, в которых обе команды сделают все возможное, чтобы выйти в финал.

Мы знаем « », и они знают нас. Мы сильны и у нас есть все, чтобы победить», – сказал нападающий « » в интервью официальному сайту УЕФА.