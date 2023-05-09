Эдин Джеко: «Другие клубы думали, что «Интер» вылетит из ЛЧ раньше. У нас есть все, чтобы победить «Милан»
Эдин Джеко поделился мыслями перед полуфиналом Лиги чемпионов против «Милана».
«Я чувствую спокойствие. Это будут два зрелищных матча.
Италия и Милан должны гордиться тем, что два клуба из одного города вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Ставки высоки: сыграть в финале в Стамбуле было бы невероятно.
«Интер» должен играть, как «Интер», особенно в Лиге чемпионов. Мы вышли в полуфинал, обыграв очень хорошие команды, клубы, которые находятся на вершине таблицы [своих чемпионатов] и добивались успеха в прошлом.
Видя наше положение в Серии А, другие клубы, наверное, думали, что мы вылетим раньше.
Но мы по-прежнему сосредоточены на цели, мы достигли этой точки и не собираемся останавливаться на достигнутом.
«Милан» – сильная команда, заслужившая право быть в полуфинале. Я представляю себе две полные эмоций игры, в которых обе команды сделают все возможное, чтобы выйти в финал.
Мы знаем «Милан», и они знают нас. Мы сильны и у нас есть все, чтобы победить», – сказал нападающий «Интера» Эдин Джеко в интервью официальному сайту УЕФА.
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